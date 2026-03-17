Basket Sunshine Vieste, quarta vittoria consecutiva in casa

La Vaporetto Sunshine Vieste conferma la sua forza tra le mura amiche dell’Omnisport, conquistando la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico. Nell’ultima partita della settimana più intensa della stagione, la squadra di coach Castriotta supera con autorità la Basket Corato 70-51, consolidando il secondo posto in classifica.

Tre partite in sette giorni, tutte vinte: contro Vigor San Severo, Bitonto e Corato. Il palazzetto di Vieste si conferma un vero fortino, dove il pubblico spinge e la squadra corre, lotta e difende ogni pallone come fosse l’ultimo.

Prestazione dominante di Totaro, autore di 19 punti e 20 rimbalzi, trascinando la squadra con la sua presenza costante sotto canestro. Tommy Lauriola non è da meno, con una doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi, fondamentale nel sostegno alla squadra. Spicca anche Manfredi, che mette a referto un divertente e preciso 5-5-5 (5 punti, 5 rimbalzi, 5 assist), ispirato al mitico Oronzo Canà.

Da segnalare l’ottima prova di Marco Vieste, capace di incidere nei momenti decisivi con energia, intensità e giocate intelligenti, fondamentali per mantenere il controllo della gara.

Il 70-51 finale certifica un’altra grande serata all’Omnisport e prepara la squadra al prossimo appuntamento: sabato 21 marzo, contro la capolista Mediterranea Cerignola, un match che promette spettacolo e un palazzetto infuocato.

A Vieste è ormai chiaro: l’Omnisport è una vera fortezza, e chi prova a portare via i due punti se ne torna a casa con poche gioie.

Lo riporta retegargano.it.