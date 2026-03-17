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MEZZANONE BONIFICA Borgo Mezzanone, bonifica: approvati gli atti finali del primo contratto. Le cifre

La Provincia di Foggia ha approvato gli atti di contabilità finale relativi al primo contratto applicativo nell’ambito dell’intervento di bonifica

Borgo Mezzanone, bonifica: approvati gli atti finali del primo contratto. Le cifre

Borgo Mezzanone

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – La Provincia di Foggia ha approvato gli atti di contabilità finale relativi al primo contratto applicativo nell’ambito dell’intervento di bonifica e valorizzazione dell’area di Borgo Mezzanone, inserito nel CIS Capitanata.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture Luciano Follieri, riguarda il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, comprensivo delle attività di classificazione e caratterizzazione.

L’intervento rientra nel più ampio programma finanziato con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione, per un totale di oltre 3,4 milioni di euro destinati alla riqualificazione dell’area.

I lavori, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Ecodaunia Srl e Castiglia Srl, hanno raggiunto un importo complessivo di 635.311,18 euro. A fronte degli acconti già erogati, pari a oltre 632 mila euro, resta un credito residuo di 3.176,56 euro, oltre IVA.

La somma sarà liquidata con successivo atto, previa verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente.

L’intervento rappresenta uno dei passaggi operativi nella strategia di bonifica e recupero ambientale dell’area di Borgo Mezzanone, da anni al centro di criticità ambientali e sociali.

A cura di Michele Solatia.

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