Tre persone sono state arrestate a Brindisi nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Tra gli indagati figura anche Pietro Guadalupi, 36 anni, ex presidente del Consiglio comunale di Brindisi.
Guadalupi, insieme a Adriano Vitale e Mauro Iaia, è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.
Gli arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Brindisi sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Maria Francesca Mariano su richiesta del pubblico ministero della DDA Carmen Ruggiero. Una quarta persona coinvolta nell’indagine risulta attualmente irreperibile.
Lo riporta ansa.it.