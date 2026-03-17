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CAPITANATA DIFFERENZIATA Capitanata, 19 Comuni virtuosi nella raccolta differenziata: Vieste e San Marco La Catola in testa

Sono 19 i Comuni della provincia di Foggia che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, confermandosi realtà virtuose nella gestione dei rifiuti

Capitanata, 19 Comuni virtuosi nella raccolta differenziata: Vieste e San Marco La Catola in testa

Isole ecologiche digitali - Fonte Immagine non riferita al testo: esperia.tv

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Sono 19 i Comuni della provincia di Foggia che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, confermandosi realtà virtuose nella gestione dei rifiuti. Tra questi, cinque centri hanno già raggiunto o superato l’obiettivo del 70% fissato dal Piano Regionale entro il 2025.

A guidare la classifica sono Vieste e San Marco La Catola, che nel 2024 registrano la percentuale più alta pari al 74,4%. In particolare, Vieste si distingue anche per il miglior incremento annuale, con un significativo +42,1% rispetto all’anno precedente e una forte riduzione del secco residuo pro capite.

Subito dopo si collocano Troia con il 72,7%, Volturino al 72,4% e Apricena con il 72,3%, tutti Comuni che hanno già centrato gli obiettivi regionali.

Sfiorano il 70% Biccari con il 69,6%, San Giovanni Rotondo, Zapponeta e Carpino con il 69,4%, oltre a San Paolo di Civitate che raggiunge il 69,1%.

Superano invece la soglia del 65% Casalvecchio di Puglia e Deliceto con il 66,9%, Orsara di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio e Candela al 66,3%, Poggio Imperiale e Castelluccio Valmaggiore al 66%, Serracapriola con il 65,8% e Celenza Valfortore al 65,3%.

Tra i dati da segnalare, Volturino registra la flessione più marcata rispetto al 2023, con un calo del 3,1%. Inoltre, Vieste, Zapponeta e Serracapriola figurano anche nella graduatoria dei Comuni Ricicloni Costieri, confermando il loro impegno nella sostenibilità ambientale.

Lo riporta retegargano.it.

1 commenti su "Capitanata, 19 Comuni virtuosi nella raccolta differenziata: Vieste e San Marco La Catola in testa"

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