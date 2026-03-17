Cerignola celebra la memoria delle vittime di mafia con libri e incontri culturali

A Cerignola, dal 20 al 22 marzo 2026, si terrà una serie di presentazioni letterarie dedicate a trasformare la memoria delle vittime di mafia in conoscenza e impegno civile. L’iniziativa, intitolata “Memoria collettiva. Storie, relazioni e antimafia culturale”, è organizzata da Altereco e Mondadori Point Cerignola, con il patrocinio del Comune e del consorzio di cooperative sociali Oltre. Gli incontri si svolgeranno presso Mondadori Point, in via Bari 48, e saranno gratuiti e aperti a tutti, con la partecipazione speciale dell’attrice Antonella Cirillo.

Il programma propone tre appuntamenti distinti:

Venerdì 20 marzo, ore 18.30 – Presentazione del libro “Peccato originale” (Transeuropa edizioni) di Antonio Colasanto , con dialogo di Pietro Paciello . L’obiettivo è stimolare introspezione personale e riflessione sociale attraverso l’allegoria del peccato originale.

– Presentazione del libro (Transeuropa edizioni) di , con dialogo di . L’obiettivo è stimolare attraverso l’allegoria del peccato originale. Sabato 21 marzo, ore 18.30 – Presentazione del volume “Giancarlo Siani. Terra nemica” (edizioni San Paolo) di Pietro Perrone , con dialogo di Pietro Paciello . L’incontro punta a umanizzare la memoria e dare voce alle storie di un territorio segnato dalla criminalità organizzata.

– Presentazione del volume (edizioni San Paolo) di , con dialogo di . L’incontro punta a e dare voce alle storie di un territorio segnato dalla criminalità organizzata. Domenica 22 marzo, ore 18.00 – Presentazione del libro “Non la picchiare. Così sola contro la mafia” (edizioni la meridiana) di Francesco Minervini, dialoga Dora Giannatempo. L’obiettivo è favorire conoscenza storica e impegno civico, stimolando proposte concrete per la comunità locale.

L’iniziativa, che vede anche la collaborazione di ‘U Vulesce – vino e cucina’ e Il Centro Rooms B&B, sottolinea come la memoria non sia solo ricordo, ma scelta attiva. Come afferma la cooperativa Altereco: «Ogni storia raccontata diventa un passo verso una comunità giusta, libera e consapevole».