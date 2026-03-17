La marineria di Manfredonia si trova in una fase di grave difficoltà a causa del rincaro del carburante, aggravato dalle tensioni internazionali legate al conflitto in Medio Oriente. L’aumento del prezzo del gasolio sta pesando pesantemente sui bilanci degli armatori, mettendo a rischio la sostenibilità economica della pesca.

Il comparto, già segnato da anni di contrazione, rischia un ulteriore colpo: molti pescatori stanno valutando il fermo delle imbarcazioni, in un contesto in cui la flotta locale è passata da oltre 400 pescherecci negli anni ’90 agli attuali circa 130.

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso solidarietà agli operatori del settore, sottolineando l’urgenza di misure concrete per salvaguardare un’attività cruciale per l’economia e per l’identità culturale della città. Anche l’assessore Matteo Gentile ha evidenziato come un eventuale stop alla pesca influirebbe sull’intera filiera locale, dalla distribuzione alla ristorazione.

I pescatori chiedono interventi immediati, come agevolazioni sul carburante e sostegni straordinari, per evitare il blocco delle attività e garantire la continuità di un settore già indebolito. La crisi della marineria di Manfredonia si conferma come una delle principali emergenze economiche del territorio, in attesa di risposte efficaci dalle istituzioni.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.