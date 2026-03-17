Erosione costiera in Puglia, stanziati 26 milioni di euro: ai Comuni il ruolo chiave nella nuova governance

BARI – La Regione Puglia accelera sulla difesa del litorale e mette in campo oltre 26 milioni di euro per la mitigazione del rischio da erosione costiera nei tratti di costa alta. La Giunta regionale ha approvato la delibera che introduce un nuovo modello di governance multilivello, coinvolgendo direttamente Comuni costieri, Province e Città Metropolitana di Bari nella definizione delle priorità e nella raccolta delle proposte progettuali.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 26.411.735,75 euro e sarà destinata a interventi di consolidamento e mitigazione del rischio lungo i tratti più esposti del litorale pugliese. In questa prima fase, agli enti territoriali viene affidato il compito di ricognizione, coordinamento, orientamento e supporto per costruire un primo pacchetto di progetti da candidare alla successiva procedura negoziale.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla base dell’indice di copertura della “costa alta”, elaborato a partire dai dati contenuti nell’Allegato 7.1.2 “L’erosione costiera in Europa, in Italia e in Puglia”, pubblicato sul BURP n. 31 del 29 febbraio 2012, nell’ambito delle attività preparatorie alla definizione del Piano regionale delle coste.

Ecco come sono state distribuite le somme tra i territori pugliesi:

Foggia : 8.231.965,37 euro

Barletta-Andria-Trani : 1.878.435,05 euro

Bari : 4.143.606,73 euro

Brindisi : 4.099.408,26 euro

Lecce : 5.027.576,17 euro

Taranto: 3.060.744,17 euro

L’obiettivo del provvedimento è duplice: da un lato avviare subito una fase di co-progettazione con gli enti locali, dall’altro candidare gli interventi sulla piattaforma nazionale ReNDiS, strumento di riferimento per il contrasto al dissesto idrogeologico. Al termine della procedura, i Comuni nei cui territori ricadranno gli interventi inseriti in graduatoria saranno nominati Soggetti attuatori con decreto del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Puglia.

Per ciascuna proposta progettuale, l’importo minimo previsto non potrà essere inferiore a 500 mila euro.

Nelle ultime settimane il presidente della Regione, Antonio Decaro, e l’assessore Raffaele Piemontese, con deleghe al Demanio e alla Difesa del suolo, hanno avviato un confronto con i presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Bari per definire il testo finale del provvedimento approvato oggi dalla Giunta. Un passaggio che segna, nelle intenzioni della Regione, l’avvio di una nuova modalità di gestione dei fondi, basata sulla pianificazione territoriale e non più sulla sola logica competitiva dei bandi.

“In meno di un mese siamo riusciti a definire i termini di questo provvedimento, scritto di fatto a più mani con le Province e la Città Metropolitana – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro –. L’idea è quella di definire insieme, su scala provinciale, le priorità di intervento e distribuire le risorse in base alla valutazione che gli stessi territori faranno. Abbiamo trovato le risorse da stanziare, sono 26 milioni di euro per cominciare e intervenire sulle progettualità più avanzate e urgenti”.

Secondo Decaro, la scelta di evitare i tempi di un bando tradizionale punta a rendere più rapida la messa a terra degli interventi: “Questo è un primo passo, ma non l’ultimo. Vogliamo costruire un programma strutturale di difesa delle coste pugliesi, perché il mare è una delle nostre grandi ricchezze e va tutelato con interventi che ci aiutino a proteggere il territorio da fenomeni di erosione naturale che negli ultimi anni si sono accentuati a causa dei cambiamenti climatici”.

Sulla stessa linea l’assessore regionale Raffaele Piemontese, che sottolinea la necessità di agire con tempestività: “Difendere le nostre coste significa proteggere la sicurezza delle persone, il paesaggio e l’economia turistica. Con questo provvedimento attiviamo una procedura operativa che consente ai Comuni, che