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Home // Cronaca // Estorsioni mafiose al Foggia Calcio: tre condanne, 7 anni e 2 mesi al presunto mandante

ESTORSIONI FOGGIA Estorsioni mafiose al Foggia Calcio: tre condanne, 7 anni e 2 mesi al presunto mandante

Il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha condannato tre imputati nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte intimidazioni mafiose

Foggia, ufficiale l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/2026

Nicola Canonico - ph enzo maizzi ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Bari, 17 marzo 2026 – Il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha condannato tre imputati nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte intimidazioni mafiose ai danni di dirigenti, calciatori e membri dello staff del Foggia Calcio.

La pena più severa, pari a sette anni e due mesi di reclusione, è stata inflitta a Marco Lombardi, ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia il mandante degli atti intimidatori e considerato vicino alla batteria Sinesi-Francavilla della cosiddetta “Società foggiana”.

Condanne anche per gli altri due imputati: Fabio Delli Carri: cinque anni e dieci mesi, Massimiliano Russo: cinque anni e sei mesi

I tre erano accusati, a vario titolo, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e di diversi episodi di danneggiamento.

Per Lombardi è stata disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre Delli Carri e Russo sono stati interdetti per cinque anni. Tutti dovranno inoltre risarcire le parti civili, tra cui l’ex presidente del Foggia Calcio Nicola Canonico e il figlio ed ex vicepresidente Emanuele Canonico.

L’inchiesta ha ricostruito una serie di gravi atti intimidatori avvenuti tra il 2023 e il 2024, tra cui: un ordigno piazzato sotto l’auto di Emanuele Canonico a Modugno, colpi di fucile contro l’auto dell’ex capitano Davide Di Pasquale, l’incendio dell’auto di un capo ultras, il tentato incendio di vetture appartenenti a dirigenti del club.

Secondo la Dda di Bari, Lombardi avrebbe agito con l’obiettivo di costringere Canonico a cedere la società, per poi ritagliarsi un ruolo nella futura proprietà. A seguito delle intimidazioni, il Foggia Calcio è stato posto in amministrazione giudiziaria dal maggio scorso. Lo scorso febbraio, il Tribunale di Bari ha autorizzato il preliminare di vendita del club a un gruppo imprenditoriale composto da Antonio e Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo.

Sul piano sportivo, la squadra attraversa un momento critico: il Foggia è attualmente ultimo nel girone C di Serie C, reduce da dieci sconfitte consecutive.

Lo riporta l’Ansa Puglia.

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