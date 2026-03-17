Ferrovia Foggia–Manfredonia, rilancio fermo al palo: parte la raccolta firme per elettrificazione e servizio annuale

Torna al centro del dibattito politico e territoriale il futuro della ferrovia Foggia-Manfredonia, infrastruttura storica realizzata con il contributo delle comunità locali e oggi considerata strategica per lo sviluppo della Capitanata.

Dopo le circa 3mila firme già raccolte a Manfredonia, la mobilitazione popolare si estende anche a Foggia con l’obiettivo di rilanciare la linea attraverso interventi immediati: elettrificazione, servizio attivo tutto l’anno e potenziamento del trasporto integrato per passeggeri e merci.

Il progetto: intermodalità e connessione ai grandi corridoi europei

L’idea è ambiziosa: trasformare la tratta in un asse moderno capace di collegare i porti di Manfredonia alla rete TEN-T attraverso il nodo ferroviario di Foggia, favorendo così lo sviluppo logistico e turistico dell’intero territorio.

Al centro della proposta, sostenuta dal consigliere comunale Pasquale Cataneo, c’è la replica del cosiddetto “modello” Foggia-Lucera: un sistema integrato in cui il trasporto su gomma convoglia l’utenza verso il treno.

In questo scenario, i collegamenti autobus provenienti dal Gargano – in particolare da Vieste, Mattinata e Monte Sant’Angelo – diventerebbero parte di una rete coordinata, in grado di garantire spostamenti più rapidi ed efficienti.

Sicurezza, ambiente e turismo: i benefici attesi

Secondo i promotori, il potenziamento della linea ferroviaria porterebbe vantaggi concreti su più fronti. In primo luogo, una riduzione significativa del traffico sulla Strada Statale 89, arteria tristemente nota per l’elevato numero di incidenti.

A ciò si aggiungerebbero benefici ambientali, con un abbattimento delle emissioni di CO₂, e una maggiore qualità della vita per residenti, studenti e pendolari grazie a tempi di percorrenza certi e ridotti.

Non meno importante l’impatto sul turismo: una rete efficiente favorirebbe la destagionalizzazione dei flussi verso il Gargano, rendendo il territorio più accessibile durante tutto l’anno.

Le critiche: “ Troppi ritardi e immobilismo”

Duro l’affondo di Cataneo, che denuncia oltre quindici anni di stallo: “Si è perso già troppo tempo. Incomprensibilmente”.

Se da un lato il Comune di Foggia ha già riconosciuto la strategicità dell’opera con atti ufficiali, dall’altro viene evidenziata una fase di immobilismo, in particolare da parte di Manfredonia, che – secondo il consigliere – starebbe rallentando un processo fondamentale per lo sviluppo locale.

Tra le criticità segnalate: aumento del traffico urbano, maggior inquinamento e mancata crescita dell’intermodalità.

L’appello alle istituzioni e il ruolo dei cittadini

L’iniziativa chiama in causa la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e i Comuni coinvolti, con l’obiettivo di rafforzare investimenti e strategie su trasporti, ambiente e turismo. Particolare attenzione viene rivolta anche al trasporto merci su ferro, considerato cruciale per valorizzare i porti di Manfredonia e la piattaforma logistica dell’Incoronata.

Ora la parola passa ai cittadini: la raccolta firme rappresenta uno strumento di pressione per chiedere interventi concreti e immediati.

La posta in gioco è alta: non solo mobilità, ma sviluppo economico, sicurezza e qualità della vita.

Lo riporta FoggiaToday.it