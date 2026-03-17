Foggia, anziano muore dopo investimento con monopattino: Angiola: “Tolleranza zero”

FOGGIA – Non ce l’ha fatta l’anziano investito nei giorni scorsi da un monopattino, guidato da un minorenne, nel capoluogo dauno. Dopo giorni di agonia è deceduto, suscitando profondo cordoglio e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nella mobilità urbana.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento Cambia, che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e lanciato un duro appello alle istituzioni.

«La notizia della morte ci lascia sgomenti e profondamente addolorati – ha dichiarato – ma oggi non è solo il giorno del dolore: è anche il momento della responsabilità».

Angiola denuncia da tempo una situazione che definisce «fuori controllo», legata all’uso dei monopattini elettrici in città: «Spesso vengono utilizzati senza regole, contromano, sui marciapiedi, senza rispetto per i pedoni e senza dispositivi di sicurezza. In alcuni casi, come questo, sono guidati da minorenni senza alcuna vigilanza».

Secondo il consigliere, non si tratta più di episodi isolati ma di «un problema strutturale di sicurezza urbana» che richiede interventi immediati.

Da qui la richiesta di una linea dura: «Serve tolleranza zero». Tra le misure indicate, controlli quotidiani sull’uso dei monopattini e dei mezzi di micromobilità, sanzioni più severe per chi viola le regole, il divieto effettivo di circolazione sui marciapiedi e il rispetto dei limiti nelle aree pedonali.

Angiola chiede inoltre verifiche sull’età degli utilizzatori e sull’utilizzo dei dispositivi obbligatori, un rafforzamento della presenza della Polizia Locale nelle zone più critiche e campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani e alle famiglie.

«Non possiamo continuare ad accettare che le nostre strade diventino luoghi insicuri, dove a pagare il prezzo più alto sono le persone più fragili – conclude –. La mobilità sostenibile è un valore, ma senza regole e controlli diventa pericolosa».

La tragedia, secondo Angiola, impone ora «un cambio di passo immediato»: «Chi sbaglia deve essere fermato. Subito».