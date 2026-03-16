FOGGIA – Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione, la NADUP. Il via libera è arrivato con 19 voti favorevoli e 3 contrari. Si tratta degli atti che definiscono la strategia amministrativa e la gestione finanziaria dell’ente per i prossimi anni.

La manovra per il 2026 ammonta a circa 318,4 milioni di euro e rappresenta il principale strumento con cui l’amministrazione comunale traduce in termini operativi le proprie scelte politiche, tra servizi, investimenti e politiche pubbliche. Il pacchetto approvato comprende anche la nota integrativa, il piano degli indicatori e dei risultati attesi e recepisce il parere favorevole dell’Organo di revisione sulla regolarità tecnico-contabile e sul mantenimento degli equilibri finanziari.

La NADUP individua le priorità strategiche dell’ente: servizi istituzionali, istruzione, politiche sociali, sviluppo economico, tutela dell’ambiente, lavori pubblici, cultura e sport. Queste linee vengono tradotte nel bilancio di previsione attraverso l’indicazione delle entrate – tributi, trasferimenti, introiti extratributari e fondi nazionali ed europei – e dei relativi impieghi.

Uno degli elementi centrali della manovra è l’impostazione prudente della gestione finanziaria, con un risultato di amministrazione definito solido e con un’ampia quota di accantonamenti destinata ai fondi di garanzia, tra cui il Fondo crediti di dubbia esigibilità e i fondi per rischi e contenziosi.

Tra le principali voci della spesa corrente ci sono 33,6 milioni di euro destinati al personale, con un incremento rispetto all’anno precedente legato agli adeguamenti contrattuali e al rafforzamento della struttura amministrativa. Molto rilevante anche il capitolo delle politiche sociali, con quasi 20 milioni di euro per servizi rivolti ad anziani, persone fragili, minori e sostegno alla genitorialità.

A queste risorse si aggiungono finanziamenti regionali rilevanti: oltre 4,26 milioni per il Piano di zona dei servizi sociali, più di 8,35 milioni per interventi sociali e assistenziali, circa 5,61 milioni per l’integrazione scolastica e oltre 500 mila euro per la fornitura gratuita dei libri di testo della scuola media.

Per istruzione e servizi educativi il Comune prevede circa 1,2 milioni di euro per la mensa scolastica e 500 mila euro per il trasporto scolastico, oltre alle somme necessarie alla gestione di asili nido e scuole dell’infanzia. Sul fronte del trasporto pubblico locale, invece, sono previsti circa 11 milioni di euro trasferiti dalla Regione, a cui si aggiunge un ulteriore milione messo dal Comune per rafforzare il servizio.

Nel bilancio trovano spazio anche oltre 2 milioni di euro per la vigilanza di immobili comunali e aree verdi, 2,8 milioni per la manutenzione del verde pubblico, nuove risorse per scuole, impianti sportivi e canile comunale. Previsti inoltre 29,26 milioni per il servizio di igiene urbana, quasi un milione per segnaletica e sicurezza stradale, 4,5 milioni per la manutenzione delle strade, 1,4 milioni per la cultura e un milione per la progettazione del nuovo Palazzetto dello Sport.

Sul fronte degli investimenti, il documento richiama il Piano triennale delle opere pubbliche da circa 143,18 milioni di euro, sostenuto in larga parte da fondi statali, regionali ed europei, tra PNRR e Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tra gli interventi menzionati compaiono i progetti del CIS Capitanata, i programmi per l’abitare sostenibile, la riqualificazione urbana, il Museo civico e numerose opere di adeguamento e miglioramento dell’edilizia scolastica.

“La manovra tiene insieme responsabilità finanziaria e visione di sviluppo”, ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo, sottolineando la volontà di garantire servizi essenziali, welfare, scuola, trasporto pubblico e investimenti per il futuro della città. L’assessore al Bilancio Davide Emanuele ha invece parlato di una “manovra prudente”, costruita con accantonamenti adeguati e una forte integrazione tra risorse comunali e finanziamenti esterni.

In apertura della seduta consiliare, infine, sono stati approvati anche la verifica delle aree e dei fabbricati da destinare a residenza e attività produttive e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028.