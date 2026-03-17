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FOGGIA REFERENDUM Foggia, la maratona oratoria per il referendum si sposta al chiuso

L’iniziativa non si svolgerà all’aperto ma sarà ospitata presso L’AltroCinema Cicolella, in via Duomo, nel centro storico di Foggia

Foggia, la maratona oratoria per il referendum si sposta al chiuso Cambio di programma per la **“Maratona verso il referendum – Per il NO”**, prevista per mercoledì 18 marzo a partire dalle 17.45. A causa del maltempo, l’iniziativa non si svolgerà all’aperto ma sarà ospitata presso **L’AltroCinema Cicolella**, in via Duomo, nel centro storico di Foggia. L’evento riunirà **esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile**, tutti impegnati a sostenere le ragioni del “No” al referendum. Un’occasione di confronto che vedrà la partecipazione di **attori, magistrati, giornalisti, studenti e professionisti**, insieme a rappresentanti del tessuto associativo. Tra gli ospiti annunciati figurano l’attrice **Mariachiara Giannetta** e la direttrice d’orchestra **Gianna Fratta**, oltre a numerosi protagonisti del panorama locale e nazionale. In programma anche un **momento musicale con il concerto di Rolfi**. A guidare gli interventi sarà la giornalista **Alessandra Benvenuto**. L’iniziativa, inserita nella campagna **“Giusto dire NO”**, punta a **coinvolgere l’opinione pubblica e alimentare il dibattito sui temi costituzionali**, confermando la volontà degli organizzatori di portare avanti l’appuntamento nonostante le avverse condizioni meteo.

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia - Fonte Immagine: dire.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Cambio di programma per la “Maratona verso il referendum – Per il NO”, prevista per mercoledì 18 marzo a partire dalle 17.45. A causa del maltempo, l’iniziativa non si svolgerà all’aperto ma sarà ospitata presso L’AltroCinema Cicolella, in via Duomo, nel centro storico di Foggia.

L’evento riunirà esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile, tutti impegnati a sostenere le ragioni del “No” al referendum. Un’occasione di confronto che vedrà la partecipazione di attori, magistrati, giornalisti, studenti e professionisti, insieme a rappresentanti del tessuto associativo.

Foggia, la maratona oratoria per il referendum si sposta al chiuso

Tra gli ospiti annunciati figurano l’attrice Mariachiara Giannetta e la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, oltre a numerosi protagonisti del panorama locale e nazionale. In programma anche un momento musicale con il concerto di Rolfi.

A guidare gli interventi sarà la giornalista Alessandra Benvenuto. L’iniziativa, inserita nella campagna “Giusto dire NO”, punta a coinvolgere l’opinione pubblica e alimentare il dibattito sui temi costituzionali, confermando la volontà degli organizzatori di portare avanti l’appuntamento nonostante le avverse condizioni meteo.

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