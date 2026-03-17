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FOGGIA PALAZZINA Foggia, palazzina di via Molfalcone: dopo i lavori i proprietari sperano di rientrare

I lavori di puntellatura e messa in sicurezza, iniziati il 10 marzo e recentemente conclusi, hanno interessato il locale al pianterreno

Foggia, palazzina di via Molfalcone: dopo i lavori i proprietari sperano di rientrare

Lavori puntellatura via Monfalcone Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

A via Molfalcone 71, angolo via Fiume 32, cresce la speranza dei proprietari degli appartamenti del secondo piano di poter presto riaprire le porte di casa.

I lavori di puntellatura e messa in sicurezza, iniziati il 10 marzo e recentemente conclusi, hanno interessato il locale al pianterreno, a rischio cedimento a causa delle infiltrazioni d’acqua dal solaio, e le scale dal primo piano in giù.

L’ingegnere Antonio Pescrilli, nominato dai condomini della palazzina composta da cinque unità abitative, ha predisposto la relazione tecnica necessaria per richiedere l’agibilità del palazzo e autorizzare gli interventi di ristrutturazione. L’edificio era stato sgomberato con ordinanza sindacale la notte del 23 dicembre 2025, a seguito di una verifica dei vigili del fuoco che aveva evidenziato infiltrazioni e danni strutturali tra il primo piano e il locale al piano terra.

Nonostante i sigilli rimangano apposti, i proprietari non coinvolti dalle criticità attendono con fiducia il via libera del Comune per i lavori e per poter tornare a vivere nei propri appartamenti.

Lo riporta foggiatoday.it.

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