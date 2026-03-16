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STREET CONTROL FOGGIA Foggia, Street Control in azione: ecco dove saranno effettuati i controlli questa settimana

L’iniziativa rientra nelle attività ordinarie di monitoraggio della sosta vietata e punta a rafforzare il rispetto delle regole della circolazione nei punti più sensibili del centro cittadino.

Foggia: Street Control in città venerdì e sabato

Foggia, Street Control - Fonte Immagine: polizialocale.comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Proseguono anche questa settimana i controlli della Polizia Locale di Foggia contro le soste irregolari attraverso il sistema elettronico Street Control. Il Comune ha reso noto il calendario dei servizi programmati, con indicazione di giorni, orari e zone interessate.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 marzo, dalle 8 alle 14. I controlli interesseranno via Manfredi, corso Garibaldi, corso Roma, piazza della Libertà, corso Pietro Giannone e via della Repubblica, a partire dall’intersezione con via Arpi e via Domenico Antonio Patroni.

Mercoledì 18 marzo, invece, il servizio sarà svolto nel turno pomeridiano, dalle 15 alle 21. In quel caso l’attività si concentrerà nell’area pedonale compresa tra via Duomo e via Arpi, oltre che su via Manfredi, viale XXIV Maggio, via della Repubblica, corso Roma, piazza della Libertà, corso Pietro Giannone, via Matteotti e via Domenico Antonio Patroni.

Nuovo passaggio, infine, giovedì 19 marzo, ancora nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14, con controlli nelle stesse aree interessate martedì: via Manfredi, corso Garibaldi, corso Roma, piazza della Libertà, corso Pietro Giannone e via della Repubblica nel tratto indicato.

L’iniziativa rientra nelle attività ordinarie di monitoraggio della sosta vietata e punta a rafforzare il rispetto delle regole della circolazione nei punti più sensibili del centro cittadino.

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