FOGGIA – Il Consiglio comunale di Foggia ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028. Il provvedimento è passato con 20 voti favorevoli e 4 contrari e mette in campo una programmazione da oltre 143 milioni di euro, articolata in 69 interventi distribuiti sul triennio. La parte più consistente delle risorse, pari a oltre 133 milioni di euro, è concentrata già nel 2026.

Secondo quanto comunicato da Palazzo di Città, si tratta del terzo Piano delle opere pubbliche dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, approvato nel primo trimestre dell’anno di riferimento, in anticipo rispetto al passato. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la rigenerazione urbana, migliorare la qualità dei servizi e intercettare nuove occasioni di finanziamento.

Nel dettaglio, il Piano prevede un investimento complessivo di circa 143,2 milioni di euro: il 93% delle somme è destinato agli interventi da contrattualizzare o bandire nel 2026, mentre circa 8 milioni riguardano il 2027 e 1,8 milioni il 2028. Rispetto alla programmazione precedente, aumenta il numero delle opere inserite, anche grazie alle numerose candidature presentate dal Comune a bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

Tra i cantieri già in corso o prossimi alla conclusione figurano opere rilevanti come l’Anfiteatro Mediterraneo, l’ex Inceneritore, la piscina scoperta, il campo Mondelli-Colella con la palestra indoor, i Campi Diomedei, oltre a interventi sullo stadio Zaccheria, su alloggi di edilizia residenziale sociale in via Capitanata, su strade, ciclabili e strutture scolastiche. Alcuni lavori sono già quasi ultimati, altri sono in fase di progettazione o di avvio.

Nel nuovo Piano trovano spazio opere considerate strategiche per lo sviluppo della città. Sul fronte della rigenerazione economica e produttiva, nell’ambito del CIS Capitanata, sono previsti interventi per circa 30 milioni di euro, tra cui il Polo museale Giordaniano nell’ex Distretto militare e il progetto Masseria Giardino, che vale oltre 20 milioni di euro.

Importante anche il capitolo dedicato a strade, piazze e mobilità, che vale circa 22,6 milioni di euro. Tra gli interventi figurano la riqualificazione dell’asse Michelangelo-Primo Maggio-Natola-Telesforo-Martiri di via Fani, la riorganizzazione dell’area tra corso Vittorio Emanuele, via Oberdan e piazza Cesare Battisti, nuove piste ciclabili, rotatorie, riqualificazioni di piazze cittadine e la demolizione con ricostruzione del ponte sul fiume Cervaro.

La quota più consistente riguarda però l’edilizia scolastica, con circa 55 milioni di euro destinati a recupero, rifunzionalizzazione, adeguamento sismico e messa in sicurezza di numerosi plessi cittadini, tra cui Leopardi, Foscolo, San Ciro e Catalano-Moscati, oltre a nuovi asili nido e interventi su mense, palestre e abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Piano comprende inoltre investimenti per opere pubbliche, ambiente e impianti sportivi: dal Museo civico alla valorizzazione di Passo di Corvo, dai nuovi alloggi sociali agli interventi su immobili confiscati, fino a manutenzioni, forestazione, continuità ecologica e riqualificazione di strutture sportive.

“La programmazione raccoglie interventi di grande rilievo per la rigenerazione urbana, il rilancio e lo sviluppo della città”, ha dichiarato la sindaca Episcopo, sottolineando il lavoro congiunto tra amministrazione e tecnostruttura comunale. L’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha invece evidenziato come il Piano potrà essere ulteriormente integrato nei prossimi mesi, soprattutto sul fronte della viabilità e della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi.