Il Comune di Foggia approva il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’istituto scolastico Leopardi di via Selicato. L’intervento, suddiviso in due stralci funzionali, supera complessivamente i 9 milioni di euro. Il primo lotto prevede un investimento di circa 4,18 milioni, mentre il secondo supera i 5,5 milioni di euro.
I lavori riguarderanno adeguamento strutturale, efficientamento energetico, sicurezza antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche.
Il progetto nasce grazie al fondo nazionale per la progettazione degli interventi sugli edifici scolastici, con risorse ministeriali già assegnate.
L’approvazione rappresenta un passaggio fondamentale per la candidatura a futuri bandi di finanziamento necessari alla realizzazione dei lavori.
A cura di Giovanna Tambo.