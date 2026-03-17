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GIUSEPPE AMORESE Giuseppe Amorese a New York: l’arte di Cerignola conquista la AAF 2026

L’artista cerignolano Giuseppe Amorese sarà protagonista della fiera internazionale AAF New York 2026, uno degli eventi di arte contemporanea più importanti della città americana

Giuseppe Amorese a New York: l’arte di Cerignola conquista la AAF 2026

Giuseppe Amorese - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cerignola // Cronaca //

L’artista cerignolano Giuseppe Amorese sarà protagonista della fiera internazionale AAF New York 2026, uno degli eventi di arte contemporanea più importanti della città americana, che ospita ogni anno artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo.

Amorese presenterà nuove opere, tra cui le sue sculture più iconiche, in particolare il Cuore, simbolo del suo percorso creativo. La partecipazione dell’artista sarà curata dalla galleria Monogramma di Roma, confermando ancora una volta come l’arte di Cerignola raggiunga un pubblico globale.

La fiera aprirà il 18 marzo con una preview esclusiva per stampa e operatori del settore, mentre dal 19 al 22 marzo sarà aperta al pubblico. Le opere di Amorese sono descritte come un invito a confrontarsi con l’ambiguità del reale e l’inquietudine della forma, mettendo lo spettatore di fronte alle proprie emozioni e spingendolo a osservare oltre i limiti e a esplorare l’impossibile.

Con questa partecipazione, Giuseppe Amorese porta il nome di Cerignola nel mondo attraverso la sua arte, confermandosi tra i talenti più significativi dell’arte contemporanea italiana.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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