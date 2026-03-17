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Home // Foggia // La Passione di Cristo il 29 Marzo all’Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania

PASSIONE DI CRISTO La Passione di Cristo il 29 Marzo all’Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania

Il fine del regista e' quello di evidenziare la vera sofferenza che il Cristo dovette subire per redimere gli uomini

La Passione di Cristo il 29 Marzo all'Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania

La Passione di Cristo il 29 Marzo all'Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //
La Passione e Morte di Gesù Cristo rivivrà nella magnifica cornice dell’Auditorium di Carapelle per ricordare Daniele Di Tuccio, indimenticato protagonista delle rappresentazioni della passione di Cristo nella cittadina dei Reali Siti.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Carapelle, si dividerà tra il palco dell’auditorium e l’esterno della struttura dove si terranno alcune scene, che saranno proiettate all’interno in un mix tra teatro e cinema, che permetterà agli spettatori di rivivere la passione di Cristo, interpretata in scena dalla compagnia teatrale della Parrocchia di Gesù e Maria di Foggia, sotto la regia di Gaetano Fania, compagnia già protagonista in diverse edizioni proprio nel capoluogo foggiano.
Il fine del regista e’ quello di evidenziare la vera sofferenza che il Cristo dovette subire per redimere gli uomini, enfatizzando particolarmente con crudo realismo le scene della flagellazione, del Calvario e della crocifissione. Il testo del copione e’stato realizzato con i testi sacri del Vangelo non apportando nessuna modifica, con questo quello che leggeremo sul vangelo lo vedremo dal vivo.
Come una rievocazione storica cercheremo di portare lo spettatore indietro di duemila anni fa. Appuntamento domenica 29 Marzo alle ore 20:00, biglietti in vendita al prezzo di dieci euro per coprire i costi dell’evento, l’organizzazione e gli attori tengono infatti a precisare di non voler trarre alcun profitto dall’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco di Carapelle ai seguenti recapiti 378 4033685, 350 1619016, 328 7204995.

Luca Caporale – playnews24.com

La Passione di Cristo il 29 Marzo all'Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania
La Passione di Cristo il 29 Marzo all’Auditorium di Carapelle. Un mix tra teatro e cinema nello spettacolo di Gaetano Fania

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