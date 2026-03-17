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SEBASTIANO SOMMA “La Passione” di Sebastiano Somma: in scena a Lucera, Apricena e Francavilla Fontana

Nel cuore della Quaresima, il teatro e la spiritualità si incontrano nello spettacolo “La Passione”, interpretato da Sebastiano Somma

“La Passione” di Sebastiano Somma: in scena a Lucera, Apricena e Francavilla Fontana

“La Passione” di Sebastiano Somma

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Apricena // Capitanata //

Nel cuore della Quaresima, il teatro e la spiritualità si incontrano nello spettacolo “La Passione”, interpretato da Sebastiano Somma, che approda per la prima volta a Lucera, Apricena e Francavilla Fontana. L’opera propone un’intensa riflessione sull’evento che ha segnato la storia dell’umanità, raccontato da una prospettiva inedita: quella del Centurione romano, testimone dell’ultimo respiro di Cristo.

L’adattamento teatrale, curato da Vito De Girolamo, esplora il tormento interiore e i dubbi del soldato, colpito profondamente dall’esperienza della Croce: il suo celebre riconoscimento, “Veramente quest’uomo era figlio di Dio!”, diventa il fulcro emotivo e narrativo dello spettacolo. La messa in scena unisce la recitazione intensa di Somma a un intreccio musicale straordinario, con le voci dei Gospel Italian Singers e le armonie del Melos Ensemble, dirette dal maestro Francesco Finizio, trasformando chiese e basiliche in spazi di contemplazione e riflessione.

Il tour partirà il 22 marzo a Lucera, nella Basilica Santuario di San Francesco alle ore 19.00, proseguirà il 25 marzo ad Apricena, nella Chiesa della Sacra Famiglia alle ore 21.00, e si concluderà il 31 marzo a Francavilla Fontana, nella Basilica Minore del Santissimo Rosario alle ore 20.00.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, offrendo alle comunità un’occasione unica per vivere i giorni della Passione attraverso una prospettiva nuova e toccante. Lo spettacolo è prodotto dall’Associazione Strumenti e Figure in collaborazione con CDB Produzioni e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture.

1 commenti su "“La Passione” di Sebastiano Somma: in scena a Lucera, Apricena e Francavilla Fontana"

  1. Se tutte queste celebrazioni si trasformassero in conversioni vere allora si che Dio interverrebbere per il bene dell’essere umano.
    Ma purtroppo tutto questo è solo apparenza esteriore….

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