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VICO DEL GARGANO Le Confraternite di Vico del Gargano tornano in Grecia Salentina con i canti della Passione

Le Confraternite di Vico del Gargano saranno protagoniste a Castrignano dei Greci nelle giornate del 27 e 28 marzo

Le Confraternite di Vico del Gargano tornano in Grecia Salentina con i canti della Passione

Le Confraternite di Vico del Gargano tornano in Grecia Salentina con i canti della Passione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

Le Confraternite di Vico del Gargano saranno protagoniste a Castrignano dei Greci nelle giornate del 27 e 28 marzo, per un evento di grande valore culturale e spirituale dedicato ai canti della Passione.

Un ritorno dal forte significato storico: il legame tra Vico del Gargano e la Grecia Salentina risale al 2007, anno in cui prese forma una delle prime esperienze condivise di questo percorso musicale e religioso. Da allora, le voci delle confraternite hanno attraversato luoghi e comunità diverse, consolidando una tradizione che continua a vivere nel tempo.

Nel corso degli anni, questo patrimonio è stato portato in contesti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui l’Auditorium Parco della Musica di Roma, una trasferta in Spagna e la Grecia Salentina nel 2014, occasione che ha ispirato il documentario “Il ritorno a Vico” a cura di Giovanni Rinaldi. Altre tappe significative includono Sannicandro, Monte Sant’Angelo, la Sala della Provincia di Foggia e il Museo Diocesano di Molfetta.

Il percorso è stato costruito grazie all’impegno di confratelli, studiosi e appassionati, con il contributo fondamentale di Gaetano Armenio, creando un’eredità immatereale di straordinario valore. Tra i protagonisti odierni del cammino vi sono Enzo Azzarone dei Carmelitani Scalzi e Matteo Cannarozzi De Grazia dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento, attivamente coinvolti fin dalle prime esperienze.

L’evento a Castrignano dei Greci rappresenta l’opportunità per le nuove generazioni di assumersi la responsabilità di custodire e trasmettere questo patrimonio, continuando a viverlo con rispetto e consapevolezza.

I canti delle Confraternite non sono solo musica: sono un linguaggio identitario profondo, capace di unire fede, memoria e appartenenza, tramandato di generazione in generazione attraverso persone, gesti e comunità. Ogni voce, ogni canto e ogni passo porta con sé il nome e l’anima di Vico del Gargano, continuando a scrivere la storia di una tradizione senza tempo.

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