BARI, 17 marzo 2026 – Tre distinti accordi elettorali con altrettante frange della criminalità organizzata barese per raccogliere voti, anche a pagamento, in favore della moglie candidata alle Comunali del 2019. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui il gup di Bari Giuseppe De Salvatore ha spiegato le 103 condanne inflitte lo scorso settembre nel processo abbreviato nato dall’inchiesta antimafia “Codice interno” della Dda.

Tra i principali imputati figura l’ex consigliere regionale pugliese Giacomo Olivieri, condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. Secondo il giudice, Olivieri avrebbe stretto intese con tre clan baresi durante la campagna elettorale per sostenere la candidatura della moglie Maria Carmen Lorusso, poi effettivamente eletta in Consiglio comunale. La donna è invece a processo con rito ordinario.

“Tre distinti accordi elettorali”

Nelle 1.723 pagine di motivazioni, il gup descrive la condotta di Olivieri come espressione di una “significativa spregiudicatezza criminale”. Secondo il giudice, la scelta degli interlocutori sarebbe stata fondata sulla piena consapevolezza della loro caratura mafiosa e delle modalità con cui sarebbe stata organizzata la raccolta del consenso.

Per il magistrato, infatti, Olivieri si sarebbe reso protagonista di “tre distinti accordi elettorali con altrettante frange della criminalità organizzata”, tutti riconducibili a un unico disegno criminoso finalizzato a sostenere la candidatura della moglie. Nelle motivazioni si sottolinea inoltre una “particolare attitudine a comportamenti mafiosi”, oltre a una condotta definita improntata a “spavalderia”.

L’indagine della Direzione distrettuale antimafia aveva fatto emergere un articolato sistema di rapporti tra mafia, politica e imprenditoria cittadina, mettendo sotto la lente soprattutto le attività del clan Parisi-Palermiti di Japigia. L’inchiesta ha ricostruito presunti interessi criminali in diversi settori, dal traffico di droga alle estorsioni, fino alla disponibilità di armi.

Tra i condannati figurano anche i boss Savino Parisi ed Eugenio Palermiti, ai quali sono stati inflitti 11 anni di reclusione. Nel febbraio 2024, nell’ambito della stessa indagine, furono eseguite 130 misure cautelari.

“Amtab ufficio di collocamento dei Parisi”

Uno degli aspetti più pesanti evidenziati nelle motivazioni riguarda l’Amtab, la municipalizzata del trasporto pubblico barese, che il gup definisce di fatto “l’ufficio di collocamento” del clan Parisi.

Secondo il giudice, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia avrebbero documentato una vera e propria colonizzazione dell’azienda da parte del clan, con l’inserimento di soggetti contigui all’organizzazione mafiosa per ragioni di parentela o amicizia. Un quadro ritenuto ancora più grave alla luce del ruolo strategico dell’Amtab, indicata come la più grande municipalizzata pugliese.

Nelle motivazioni si evidenzia inoltre come questa infiltrazione sarebbe stata resa possibile, almeno in parte, da una forma di apparente tolleranza da parte degli amministratori, che – secondo il giudice – avrebbero sottovalutato il fenomeno.

L’inchiesta “Codice interno” ebbe effetti rilevanti anche sul piano istituzionale. Proprio alla luce degli elementi emersi, il Viminale dispose una commissione d’accesso per verificare l’eventuale presenza di infiltrazioni mafiose nell’amministrazione comunale di Bari. Accertamenti che, successivamente, esclusero lo scioglimento del Comune per mafia.

Resta però il peso di un’inchiesta che ha acceso i riflettori sui rapporti opachi tra pezzi della politica locale e criminalità organizzata, portando alla luce un sistema di condizionamento ritenuto particolarmente esteso e radicato. L’Amtab, intanto, è in amministrazione giudiziaria da oltre due anni.