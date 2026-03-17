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MALTEMPO GARGANO Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutta la regione per 24 ore. Qui Manfredonia e Gargano

Secondo il bollettino, sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con accumuli generalmente moderati sulla Puglia centro-meridionale

Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutta la regione per 24 ore. Qui Manfredonia e Gargano

Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutta la regione per 24 ore. Qui Manfredonia e Gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Gargano //

BARI — La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un nuovo messaggio di allerta valido dalle 20:00 di oggi, 17 marzo 2026, per le successive 24 ore, disponendo allerta gialla su tutto il territorio regionale per rischio idrogeologico e, in diversi settori, anche per temporali e locali criticità idrauliche.

Secondo il bollettino, sono attese precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con accumuli generalmente moderati sulla Puglia centro-meridionale e deboli o localmente moderati sul resto della regione. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

L’allerta riguarda tutte le zone della Puglia: Gargano e Tremiti, Tavoliere, Puglia centrale adriatica, Salento, bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno e Basso Fortore. Per l’area dei Bacini del Lato e del Lenne è indicato anche il rischio idraulico, oltre a quello idrogeologico e per temporali.

Nel documento, la Regione segnala anche la possibilità di innalzamenti localizzati dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, comunque generalmente contenuti entro l’alveo. È stata inoltre dichiarata la fase operativa di “attenzione”, il livello previsto in caso di allerta gialla. Nella seconda pagina del documento è riportato anche lo schema delle fasi operative minime per enti e istituzioni in relazione ai diversi livelli di allerta.

Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto negli spostamenti, nelle aree più esposte a temporali intensi e in prossimità di sottopassi, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti.

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