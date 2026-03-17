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BANDO Manfredonia, “Cantieri di antimafia sociale 2.0”: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativo

L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di devianza e marginalità

Manfredonia, “Cantieri di antimafia sociale 2.0”: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativo

Manfredonia, “Cantieri di antimafia sociale 2.0”: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Opportunità concrete per il Terzo Settore e per i giovani del territorio: la Regione Puglia ha pubblicato il bando “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, mettendo a disposizione 6 milioni di euro per finanziare progetti educativi, culturali e sociali.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi tra i 14 e i 25 anni, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di devianza e marginalità, promuovendo percorsi basati sulla legalità, la partecipazione e la crescita personale.

Il ruolo del Terzo Settore

Protagonisti del bando saranno gli enti del Terzo Settore, chiamati a ideare e realizzare interventi capaci di incidere concretamente nei contesti più fragili. I progetti potranno avere una durata fino a 24 mesi e accedere a contributi significativi, spaziando tra ambiti diversi: dalla cultura alla comunicazione, dall’arte alla promozione della legalità.

Incontro pubblico a Manfredonia

Per supportare le realtà interessate, l’Assessorato al Welfare e Cultura del Comune di Manfredonia ha organizzato un incontro informativo aperto al pubblico.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 marzo alle ore 17:30, presso l’Aula Consiliare, con l’obiettivo di accompagnare associazioni e operatori nella lettura del bando, chiarire i requisiti e favorire la partecipazione.

A promuovere l’iniziativa è l’assessora Maria Teresa Valente, che sottolinea l’importanza di sostenere chi opera quotidianamente sul territorio: “Il cambiamento passa dal lavoro costante e dalla presenza nei contesti più complessi. Questo bando rappresenta un’occasione per rafforzare e valorizzare tali esperienze”.

Un’occasione per il territorio

Il bando si inserisce in una strategia più ampia di promozione della legalità e inclusione sociale, offrendo strumenti concreti per costruire alternative positive per le nuove generazioni.

Un’opportunità significativa per rafforzare il tessuto sociale locale e investire sul futuro dei giovani.

1 commenti su "Manfredonia, “Cantieri di antimafia sociale 2.0”: 6 milioni per i giovani. Il 23 marzo incontro informativo"

  1. Ecco lo spregi di soldi … aiutate i figli dei carcerati che non c’entrano nulla con i malaffari dei padri .. è inutile che ficono cultura ecc … per chi per le associazioni che poi non si sa nulla ?

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