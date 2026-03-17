Edizione n° 6008

BALLON D'ESSAI

DI MAIO SILENZIO // Di Maio e il silenzio sul conflitto: il rappresentante Ue nel Golfo sparisce dai radar
17 Marzo 2026 - ore  08:49

CALEMBOUR

FOGGIA MONOPATTINO // Foggia, è morto l’anziano investito da monopattino. Era in coma da una settimana
17 Marzo 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, prematura scomparsa di Luciano Vairo. Funerali alla Chiesa San Carlo

LUCIANO VAIRO LUTTO Manfredonia, prematura scomparsa di Luciano Vairo. Funerali alla Chiesa San Carlo

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 16:00 nella Chiesa Parrocchiale San Carlo Borromeo

Manfredonia, prematura scomparsa di Luciano Vairo. Funerali alla Chiesa San Carlo

Manfredonia, prematura scomparsa di Luciano Vairo. Funerali alla Chiesa San Carlo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Si svolgeranno domani i funerali di Luciano Vairo, venuto a mancare il 9 marzo all’età di 26 anni. La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e quanti lo conoscevano. La salma sarà esposta presso la chiesa del cimitero di Manfredonia dalle ore 9:30 per un ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 16:00 nella Chiesa Parrocchiale San Carlo Borromeo. Si rinnovano le condoglianze ai familiari e parenti del giovane dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO