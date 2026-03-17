Manfredonia, prematura scomparsa di Luciano Vairo. Funerali alla Chiesa San Carlo

MANFREDONIA (FG) – Si svolgeranno domani i funerali di Luciano Vairo, venuto a mancare il 9 marzo all’età di 26 anni. La notizia ha profondamente colpito familiari, amici e quanti lo conoscevano. La salma sarà esposta presso la chiesa del cimitero di Manfredonia dalle ore 9:30 per un ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 16:00 nella Chiesa Parrocchiale San Carlo Borromeo. Si rinnovano le condoglianze ai familiari e parenti del giovane dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it