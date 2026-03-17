Edizione n° 6007

BALLON D'ESSAI

GARGANO SAPORI TOKYO // Gargano Sapori a Foodex Tokyo: «Vetrina strategica per portare le eccellenze del territorio nel mercato asiatico»
16 Marzo 2026 - ore  13:04

CALEMBOUR

BEACON TUMORE // Nasce ‘Beacon’, la rete del Sud per la cura del tumore al seno
16 Marzo 2026 - ore  11:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia riceve oltre 70 mila euro per la pulizia dei litorali

MANFREDONIA LITORALI Manfredonia riceve oltre 70 mila euro per la pulizia dei litorali

Manfredonia è tra i beneficiari dei contributi provinciali destinati ai Comuni costieri per la pulizia dei litorali dai rifiuti e dal materiale vegetale spiaggiato per il 2026

Manfredonia riceve oltre 70 mila euro per la pulizia dei litorali

Riviera Sud - Fonte Immagine: tripadvisor.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari dei contributi provinciali destinati ai Comuni costieri per la pulizia dei litorali dai rifiuti e dal materiale vegetale spiaggiato per il 2026. La Provincia di Foggia ha pubblicato la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni costieri della Capitanata: su quindici candidature, Manfredonia ottiene 22 punti e un contributo di 71.836,33 euro su un progetto dal valore complessivo di 100 mila euro, rideterminato a seguito del superamento della dotazione finanziaria.

Secondo l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino, il risultato consente di programmare interventi efficaci di tutela del litorale, proteggendo un ecosistema delicato e garantendo la piena fruibilità delle spiagge.

Il progetto si concentra sulla gestione sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate, costituite principalmente da fanerogame marine come la Cymodocea nodosa e da altri residui naturali. Questi materiali, pur essendo naturali, contribuiscono a proteggere le spiagge dall’erosione e a stabilizzare i sedimenti, rappresentando un elemento fondamentale del ciclo ecologico marino.

Gli interventi previsti includono raccolta e accumulo temporaneo delle biomasse, separazione dei rifiuti antropici e trasferimento del materiale in aree dedicate per la decantazione e gestione corretta. Al termine della stagione balneare, le biomasse potranno essere redistribuite sull’arenile o, se destinato, utilizzate in agricoltura come ammendante naturale per il suolo.

L’assessora Valentino sottolinea come l’iniziativa permetta di conciliare la fruibilità delle spiagge con il rispetto dei processi naturali, trasformando la gestione delle biomasse marine in un vero strumento di tutela ambientale.

Lo riporta manfredonianews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO