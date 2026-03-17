Manfredonia riceve oltre 70 mila euro per la pulizia dei litorali

Il Comune di Manfredonia è tra i beneficiari dei contributi provinciali destinati ai Comuni costieri per la pulizia dei litorali dai rifiuti e dal materiale vegetale spiaggiato per il 2026. La Provincia di Foggia ha pubblicato la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni costieri della Capitanata: su quindici candidature, Manfredonia ottiene 22 punti e un contributo di 71.836,33 euro su un progetto dal valore complessivo di 100 mila euro, rideterminato a seguito del superamento della dotazione finanziaria.

Secondo l’assessora all’Ambiente Mariarita Valentino, il risultato consente di programmare interventi efficaci di tutela del litorale, proteggendo un ecosistema delicato e garantendo la piena fruibilità delle spiagge.

Il progetto si concentra sulla gestione sostenibile delle biomasse vegetali spiaggiate, costituite principalmente da fanerogame marine come la Cymodocea nodosa e da altri residui naturali. Questi materiali, pur essendo naturali, contribuiscono a proteggere le spiagge dall’erosione e a stabilizzare i sedimenti, rappresentando un elemento fondamentale del ciclo ecologico marino.

Gli interventi previsti includono raccolta e accumulo temporaneo delle biomasse, separazione dei rifiuti antropici e trasferimento del materiale in aree dedicate per la decantazione e gestione corretta. Al termine della stagione balneare, le biomasse potranno essere redistribuite sull’arenile o, se destinato, utilizzate in agricoltura come ammendante naturale per il suolo.

L’assessora Valentino sottolinea come l’iniziativa permetta di conciliare la fruibilità delle spiagge con il rispetto dei processi naturali, trasformando la gestione delle biomasse marine in un vero strumento di tutela ambientale.

Lo riporta manfredonianews.it.