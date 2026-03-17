Manfredonia ridisegna la macchina comunale approvato il nuovo funzionigramma

Una riorganizzazione profonda per rendere più efficiente la macchina amministrativa. Il Comune di Manfredonia ha approvato il nuovo funzionigramma dell’ente, ridefinendo competenze, settori e assetti organizzativi.

La decisione, adottata dalla Giunta comunale, rappresenta un passaggio chiave nella gestione interna dell’ente, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra uffici e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Il nuovo assetto entrerà in vigore immediatamente, con decorrenza dal 16 marzo 2026, e sostituirà le precedenti configurazioni organizzative. Una revisione ritenuta necessaria anche alla luce delle nuove esigenze operative e delle trasformazioni normative.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni che attribuiscono ai dirigenti ampi poteri di gestione delle risorse umane e organizzative. Saranno proprio i dirigenti a tradurre operativamente il nuovo modello, ridefinendo la distribuzione del personale nei diversi settori.

Tra gli obiettivi principali: maggiore flessibilità, miglior utilizzo delle risorse e rafforzamento della comunicazione interna. Elementi considerati essenziali per garantire servizi più efficienti ai cittadini.

Il funzionigramma confluirà nel PIAO 2026-2028, diventando parte integrante della pianificazione strategica dell’ente. Nel frattempo, è prevista una successiva revisione delle posizioni dirigenziali, con eventuali adeguamenti retributivi. Il confronto con le organizzazioni sindacali ha accompagnato il processo, evidenziando la volontà di condividere le scelte organizzative e garantire equilibrio tra esigenze amministrative e tutela del personale. La riorganizzazione rappresenta quindi non solo un atto tecnico, ma una scelta politica e gestionale che incide direttamente sul funzionamento dell’ente. Un passaggio che segna una nuova fase per il Comune, chiamato a rispondere con maggiore efficacia alle sfide amministrative e ai bisogni del territorio.