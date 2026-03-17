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COMUNE MF FUNZIONIGRAMMA Manfredonia ridisegna la macchina comunale: approvato il nuovo funzionigramma

Via libera della Giunta alla riorganizzazione interna. Nuove funzioni e revisione dei settori. Obiettivo: maggiore efficienza amministrativa.

Manfredonia ridisegna la macchina comunale approvato il nuovo funzionigramma

Manfredonia ridisegna la macchina comunale approvato il nuovo funzionigramma

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Una riorganizzazione profonda per rendere più efficiente la macchina amministrativa. Il Comune di Manfredonia ha approvato il nuovo funzionigramma dell’ente, ridefinendo competenze, settori e assetti organizzativi.

La decisione, adottata dalla Giunta comunale, rappresenta un passaggio chiave nella gestione interna dell’ente, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra uffici e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Il nuovo assetto entrerà in vigore immediatamente, con decorrenza dal 16 marzo 2026, e sostituirà le precedenti configurazioni organizzative. Una revisione ritenuta necessaria anche alla luce delle nuove esigenze operative e delle trasformazioni normative.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle disposizioni che attribuiscono ai dirigenti ampi poteri di gestione delle risorse umane e organizzative. Saranno proprio i dirigenti a tradurre operativamente il nuovo modello, ridefinendo la distribuzione del personale nei diversi settori.

Tra gli obiettivi principali: maggiore flessibilità, miglior utilizzo delle risorse e rafforzamento della comunicazione interna. Elementi considerati essenziali per garantire servizi più efficienti ai cittadini.

Il funzionigramma confluirà nel PIAO 2026-2028, diventando parte integrante della pianificazione strategica dell’ente. Nel frattempo, è prevista una successiva revisione delle posizioni dirigenziali, con eventuali adeguamenti retributivi. Il confronto con le organizzazioni sindacali ha accompagnato il processo, evidenziando la volontà di condividere le scelte organizzative e garantire equilibrio tra esigenze amministrative e tutela del personale. La riorganizzazione rappresenta quindi non solo un atto tecnico, ma una scelta politica e gestionale che incide direttamente sul funzionamento dell’ente. Un passaggio che segna una nuova fase per il Comune, chiamato a rispondere con maggiore efficacia alle sfide amministrative e ai bisogni del territorio.

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