MANFREDONIA — Attività didattiche e amministrative sospese martedì 17 marzo 2026 nel plesso della scuola dell’infanzia “Rione Occidentale” di Manfredonia. Lo dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Domenico La Marca nella giornata del 16 marzo.
Alla base del provvedimento c’è l’interruzione dell’energia elettrica annunciata dal gestore “e-distribuzione”, comunicata al Comune dal dirigente scolastico dell’istituto “Don Milani uno + Maiorano”. La mancanza di corrente, si legge nell’ordinanza, non consentirebbe di garantire condizioni adeguate di agibilità e sicurezza all’interno della struttura.
In particolare, lo stop all’energia comprometterebbe il funzionamento degli impianti di riscaldamento, delle pompe antincendio, dell’illuminazione e dei servizi igienici. Per questo motivo il sindaco ha disposto, con urgenza, la sospensione delle attività per l’intera giornata di martedì 17 marzo.
L’ordinanza è stata trasmessa per competenza all’Ufficio scolastico provinciale di Foggia e al dirigente scolastico dell’istituto interessato.