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MANFREDONIA VIABILITA' Manfredonia, viabilità modificata per le manifestazioni pasquali 2026

Cambia la viabilità cittadina in occasione delle manifestazioni pasquali 2026 organizzate dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo

Manfredonia, viabilità modificata per le manifestazioni pasquali 2026

Parrocchia di San Michele Arcangelo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Cambia la viabilità cittadina in occasione delle manifestazioni pasquali 2026 organizzate dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo. Con l’ordinanza n. 70 del 17 marzo 2026, il Comune di Manfredonia ha disposto una serie di limitazioni al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza degli appuntamenti religiosi.

Il provvedimento prevede innanzitutto la sospensione del traffico veicolare al passaggio del corteo previsto per venerdì 27 marzo 2026 dalle 19.15, lungo un itinerario che attraverserà diverse strade cittadine: via C. Colombo, via N. M. Cimaglia, via Ragnatela, via M. Piccoli, via Pulsano, via G. Galilei, via G. Grassi, via G. Matteotti, via Monfalcone, viale Beccarini, via San Domenico Savio, via M. Carpano, fino a piazza San Michele Arcangelo.

Sono inoltre previste chiusure al traffico in via San Lorenzo, nel tratto compreso tra i civici 257 e 269, nei giorni 28 e 29 marzo 2026 dalle 14 alle 19 e il 4 aprile 2026 dalle 14 alle 20.30.

Nell’ordinanza si precisa che gli organizzatori dovranno acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle di competenza del SUAP e dell’autorità di pubblica sicurezza. Sarà inoltre necessario garantire il presidio delle intersezioni lungo il percorso attraverso personale preposto e associazioni di volontariato o protezione civile.

Il Comune chiarisce che il provvedimento ha valore esclusivamente sotto il profilo della viabilità e non sostituisce gli altri titoli autorizzativi eventualmente richiesti per gli eventi inseriti nel programma pasquale. La Polizia locale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza.

A cura di Michele Solatia.

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