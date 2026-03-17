Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo, Mara Venier avrebbe raggiunto il limite con Teo Mammucari, finito al centro delle critiche sui social per alcuni siparietti non apprezzati dal pubblico. Secondo fonti, la conduttrice avrebbe espresso il suo sfogo nei corridoi Rai: «La prossima settimana me o lui».

La presenza di Mammucari, inizialmente voluta da Venier al posto di Gabriele Corsi, avrebbe creato tensione dietro le quinte. La conduttrice avrebbe commentato: «Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino», riferendosi alle gag contro Peppe Iodice e al saluto finale al cameraman Marco, storico volto Rai andato in pensione dopo 40 anni di servizio.

Mammucari, noto per la sua comicità provocatoria e sopra le righe, sarebbe stato richiamato dal capo autore di Domenica In. La vicenda evidenzia come la comicità in diretta debba fare i conti con un limite sottile tra improvvisazione e fastidio per il pubblico, creando momenti di tensione anche tra conduttore e ospite.

Lo riporta leggo.it.