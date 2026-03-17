Edizione n° 6008

BALLON D'ESSAI

DI MAIO SILENZIO // Di Maio e il silenzio sul conflitto: il rappresentante Ue nel Golfo sparisce dai radar
17 Marzo 2026 - ore  08:49

CALEMBOUR

FOGGIA MONOPATTINO // Foggia, è morto l’anziano investito da monopattino. Era in coma da una settimana
17 Marzo 2026 - ore  10:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Mara Venier: tensione con Teo Mammucari a Domenica In, “O me o lui”

VENIER MAMMUCCARI Mara Venier: tensione con Teo Mammucari a Domenica In, “O me o lui”

Secondo fonti, la conduttrice avrebbe espresso il suo sfogo nei corridoi Rai: «La prossima settimana me o lui»

Mara Venier: tensione con Teo Mammucari a Domenica In, “O me o lui”

Mara Venier, Teo Mammuccari e Peppe Iodice - Fonte Immagine: ilmattino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Attualità // Spettacoli //

Durante la puntata di Domenica In del 15 marzo, Mara Venier avrebbe raggiunto il limite con Teo Mammucari, finito al centro delle critiche sui social per alcuni siparietti non apprezzati dal pubblico. Secondo fonti, la conduttrice avrebbe espresso il suo sfogo nei corridoi Rai: «La prossima settimana me o lui».

La presenza di Mammucari, inizialmente voluta da Venier al posto di Gabriele Corsi, avrebbe creato tensione dietro le quinte. La conduttrice avrebbe commentato: «Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino», riferendosi alle gag contro Peppe Iodice e al saluto finale al cameraman Marco, storico volto Rai andato in pensione dopo 40 anni di servizio.

Mammucari, noto per la sua comicità provocatoria e sopra le righe, sarebbe stato richiamato dal capo autore di Domenica In. La vicenda evidenzia come la comicità in diretta debba fare i conti con un limite sottile tra improvvisazione e fastidio per il pubblico, creando momenti di tensione anche tra conduttore e ospite.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Che cos’è la felicità? Una casa con dentro le persone che ami. (Amy Bratley)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO