BARI – Si chiude senza accordo il confronto tra Natuzzi e le organizzazioni sindacali sul piano industriale 2026-2028. L’incontro che si è svolto oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si è concluso con una “distanza incolmabile” tra le parti, come comunicato dalla stessa azienda in una nota.

Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, territori interessati dalla presenza degli stabilimenti del gruppo.

Al centro del confronto il piano industriale 2026-2028, che secondo Natuzzi rappresenta la strategia per affrontare l’attuale fase di forte instabilità geopolitica ed economica e per adattare il modello di business aziendale a uno scenario globale in profonda trasformazione.

Nel corso dell’incontro, spiega l’azienda, sarebbero state avanzate diverse aperture sull’impianto complessivo del piano, con l’obiettivo di trovare una soluzione sostenibile per salvaguardare l’occupazione e l’indotto, mantenendo allo stesso tempo l’equilibrio economico e finanziario del gruppo.

Secondo quanto riferito da Natuzzi, le organizzazioni sindacali avrebbero invece manifestato disponibilità a discutere solo un incentivo all’esodo, mostrando chiusura sugli altri aspetti del piano presentato dall’azienda.

Una posizione che la società definisce «ingiustificata», sostenendo che le iniziative proposte erano orientate a tutelare l’intero perimetro occupazionale attraverso una fase di ristrutturazione finalizzata al rilancio del gruppo.

Di fronte alla distanza tra le parti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa nel corso della riunione.

Natuzzi ha infine espresso l’auspicio che le organizzazioni sindacali possano «recuperare, sia a livello nazionale sia territoriale, la consapevolezza del quadro complesso in cui l’azienda dovrà operare».