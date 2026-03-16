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Home // Focus // Natuzzi, distanza con i sindacati: salta l’accordo sul piano industriale al Mimit

VERTENZA NATUZZI Natuzzi, distanza con i sindacati: salta l’accordo sul piano industriale al Mimit

Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, territori interessati dalla presenza degli stabilimenti del gruppo.

Di Sciascio Caroli incontro Natuzzi3

ARCHIVIO NATUZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Focus // Lavoro //

BARI – Si chiude senza accordo il confronto tra Natuzzi e le organizzazioni sindacali sul piano industriale 2026-2028. L’incontro che si è svolto oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si è concluso con una “distanza incolmabile” tra le parti, come comunicato dalla stessa azienda in una nota.

Alla riunione hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni Puglia e Basilicata, territori interessati dalla presenza degli stabilimenti del gruppo.

Al centro del confronto il piano industriale 2026-2028, che secondo Natuzzi rappresenta la strategia per affrontare l’attuale fase di forte instabilità geopolitica ed economica e per adattare il modello di business aziendale a uno scenario globale in profonda trasformazione.

Nel corso dell’incontro, spiega l’azienda, sarebbero state avanzate diverse aperture sull’impianto complessivo del piano, con l’obiettivo di trovare una soluzione sostenibile per salvaguardare l’occupazione e l’indotto, mantenendo allo stesso tempo l’equilibrio economico e finanziario del gruppo.

Secondo quanto riferito da Natuzzi, le organizzazioni sindacali avrebbero invece manifestato disponibilità a discutere solo un incentivo all’esodo, mostrando chiusura sugli altri aspetti del piano presentato dall’azienda.

Una posizione che la società definisce «ingiustificata», sostenendo che le iniziative proposte erano orientate a tutelare l’intero perimetro occupazionale attraverso una fase di ristrutturazione finalizzata al rilancio del gruppo.

Di fronte alla distanza tra le parti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa nel corso della riunione.

Natuzzi ha infine espresso l’auspicio che le organizzazioni sindacali possano «recuperare, sia a livello nazionale sia territoriale, la consapevolezza del quadro complesso in cui l’azienda dovrà operare».

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