Orta Nova (Foggia), 17 marzo 2026 – Un gesto di onestà che va controcorrente rispetto alle cronache quotidiane. Una decina di volontari della Misericordia di Orta Nova ha rinvenuto 1.500 euro in contanti all’interno di un giubbotto donato all’associazione insieme ad altri vestiti, restituendo poi l’intera somma alla legittima proprietaria.

Il denaro era custodito in una busta nascosta nella tasca interna del capo. A fare la scoperta sono stati alcuni giovani volontari, molti dei quali attualmente senza lavoro, impegnati nelle attività di smistamento degli indumenti destinati alla beneficenza.

Senza esitazione, i ragazzi hanno consegnato il denaro ai responsabili dell’associazione, che si sono immediatamente attivati per risalire alla persona che aveva donato il sacco di abiti. Grazie anche al supporto del sistema di videosorveglianza interno, è stato possibile identificare la donna e restituirle l’intera somma.

L’episodio è stato raccontato dalla stessa Misericordia di Orta Nova in un post sui social, sottolineando il significato profondo dell’accaduto.

“Per noi questo gesto rappresenta tutto – ha dichiarato il direttore Gaetano Volpe –. Da 35 anni lavoriamo per mantenere vivo un presidio di legalità, educazione e vicinanza ai più giovani. In un periodo in cui si parla spesso solo di violenza e cattive notizie, è giusto ricordare che esistono anche tanti ragazzi perbene”.

“Se siamo felici per la signora – ha aggiunto – lo siamo ancora di più per i nostri volontari, che hanno dimostrato concretamente cosa significhino onestà, rispetto e senso civico”.

Un episodio che restituisce fiducia e racconta un volto diverso del territorio, fatto di solidarietà e valori condivisi. Lo riporta l’Ansa.