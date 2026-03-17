Pankration, Artagon Foggia porta la Puglia sul podio nazionale

Sabato 14 marzo, in provincia di Salerno, si è svolto il Campionato Italiano di Pankration FIJLKAM, riservato agli atleti italiani delle categorie U17 e U20. La società pugliese Asd Evolution Artagon Foggia ha conquistato nuovamente il 1° posto societario, grazie alle eccellenti prestazioni dei suoi atleti guidati dal tecnico Mario Moroso.

Si tratta di un risultato che si aggiunge al 1° posto conquistato nel Campionato Italiano FIJLKAM di Lotta Stile Libero U17 a Ostia lo scorso 21 febbraio, consolidando un trimestre straordinario per la società di Capitanata, tra le più vincenti negli sport da combattimento. Moroso commenta: “Siamo orgogliosi di rappresentare Foggia e la Puglia in Italia e all’estero. Le vittorie parlano da sole, ma la mentalità vincente deve rimanere salda: chi vuole restare al vertice non deve mai perdere di vista obiettivi e concentrazione.”

L’evento ha visto la partecipazione della Commissione Nazionale Pankration con il presidente Gaetano Briamo e Antonio Moroso, e della Commissione Tecnica Nazionale guidata da Pietro Amendola. Durante la chiusura, sono state annunciate prossime selezioni per gli allenamenti della Nazionale Italiana U15 e U17, che nel 2026 parteciperà ai Campionati Europei e Mondiali organizzati dalla United World Wrestling.

Il presidente dell’Asd Monica Refolo ha sottolineato il contributo di tutti gli atleti, anche quelli non saliti sul podio, come Ferrazzano Davide e Rihani Rayan, per l’impegno e la determinazione dimostrati in allenamento e in gara.

Atleti medagliati Under 17 (nati 2009-2010):

Oro: Ciccarelli Renato, Leccese Alessio, Miccoli Vincenzo, Ndaw Modou, Piserchia Biagio, Romaniello Simone Maurizio Pio, Sepe Giada

Argento: Fischetti Francesco Angelo, La Bella Mattia Pio

Bronzo: Ricci Michele

Atleti medagliati Under 20 (nati 2006-2008):

Oro: Guglielmo Marika

Con questa performance, Artagon Foggia conferma la sua leadership nella Pankration italiana, portando la Puglia sul podio nazionale e aprendo nuovi scenari per la partecipazione internazionale.

Lo riporta foggiatoday.it.