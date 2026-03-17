BARI – Non sarà il Tribunale amministrativo a decidere sulla controversia relativa al ridimensionamento di un contributo pubblico concesso nell’ambito del Patto territoriale della pesca della provincia di Foggia. Con sentenza pubblicata il 16 marzo 2026, il Tar Puglia, Sezione Prima, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla Maricoltura Mattinatese Società Cooperativa Agricola a r.l., stabilendo che la questione dovrà essere eventualmente riproposta davanti al giudice ordinario competente per territorio.

Al centro del contenzioso c’è la rideterminazione in diminuzione di un finanziamento originariamente concesso alla cooperativa per un programma di investimenti produttivi nel comune di Mattinata, nell’ambito delle misure di programmazione negoziata destinate al comparto ittico. La società aveva impugnato la determinazione del Responsabile del Patto territoriale per la pesca e l’economia ittica della Provincia di Foggia, con cui nel 2019 era stato ridotto il contributo già assentito.

La vicenda affonda le radici nei primi anni Duemila. La cooperativa aveva presentato domanda di agevolazione il 10 aprile 2000, in relazione a un investimento nell’unità produttiva di Mattinata. All’esito dell’istruttoria, il contributo concedibile era stato quantificato in oltre 1,43 milioni di euro, a fronte di un investimento ammesso di circa 1,9 milioni. Successivamente, con decreto del 20 marzo 2002, il Ministero competente aveva approvato e finanziato il Patto territoriale specializzato nel settore della pesca e dell’economia ittica della provincia di Foggia.

Negli anni successivi, però, il contributo è stato progressivamente rivisto al ribasso. In un primo momento, a seguito della documentazione finale di spesa trasmessa dalla società nel 2012 e della relazione conclusiva sullo stato finale dell’investimento, l’agevolazione era stata ricalcolata in 1.419.135,02 euro. La decurtazione era dipesa dall’esclusione di alcune spese, tra cui quelle relative a uno studio di fattibilità e all’acquisto di materiale informatico e arredi.

Successivamente, con nota del 18 ottobre 2018, la Provincia di Foggia, quale soggetto responsabile del Patto, aveva comunicato l’avvio del procedimento di ulteriore rideterminazione del contributo, sulla base delle risultanze di un verbale redatto nel 2014 da una commissione ministeriale. Da quell’ulteriore verifica era emersa una nuova riduzione della spesa ammessa, con conseguente abbassamento del contributo a 1.389.113,14 euro.

Tra i punti contestati dalla cooperativa vi era soprattutto l’esclusione dell’importo di 43mila euro riferito all’acquisto di un autocarro, ritenuto non agevolabile perché privo del requisito del “nuovo di fabbrica”. La società ha inoltre censurato l’esclusione delle spese per lo studio di fattibilità e per il materiale informatico, sostenendo l’illegittimità della riduzione e lamentando anche l’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la concessione del contributo e la successiva revisione, pari a circa quindici anni.

Il Tar, tuttavia, non ha affrontato il merito delle singole doglianze. Il nodo centrale della decisione riguarda infatti la giurisdizione. Secondo i giudici amministrativi, la controversia non investe l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma riguarda la fase esecutiva di un rapporto già instaurato, cioè il diritto del beneficiario all’erogazione integrale del contributo in relazione al corretto utilizzo delle somme e al rispetto delle condizioni previste.

In sostanza, il Collegio ha ritenuto che la contestazione non riguardi la formazione o la validità del patto territoriale, né una scelta discrezionale dell’amministrazione sull’an o sul quomodo del finanziamento, ma piuttosto l’accertamento di presunti inadempimenti del soggetto beneficiario nella fase attuativa dell’intervento. Proprio per questo, richiamando un orientamento ormai consolidato della Cassazione a Sezioni Unite, il Tar ha affermato che in simili ipotesi la tutela spetta al giudice ordinario, non a quello amministrativo.

La sentenza chiarisce quindi che il provvedimento di revoca parziale o di mancata integrale erogazione del contributo, quando è collegato a contestazioni sull’ammissibilità delle spese rendicontate o sul rispetto delle condizioni imposte in sede di concessione, si colloca in un rapporto di tipo paritetico tra amministrazione e beneficiario. Un terreno, questo, che esula dalla giurisdizione del Tar.

Per effetto della decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la cooperativa potrà riproporre l’azione davanti al giudice ordinario territorialmente competente, nei termini perentori previsti dalla legge. Il Tribunale amministrativo ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistenti i presupposti di rito per non porle a carico di alcuna delle parti.

La pronuncia, oltre al caso specifico, si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che delimita con sempre maggiore precisione il confine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria nelle controversie sui contributi pubblici: quando la disputa riguarda la fase successiva alla concessione del beneficio e la verifica del rispetto delle condizioni da parte del privato, la partita si gioca davanti al tribunale civile.