Perotto Manfredonia da record: in semifinale per il quarto anno consecutivo

È partito anche in questo anno scolastico il progetto “Campioni di logica”, finalizzato alla preparazione degli alunni della scuola secondaria Perotto ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026, organizzati dall’Università Bocconi e dal Centro Pristem.

La competizione è suddivisa nelle due categorie previste dal regolamento: C1 (classi prime e seconde) e C2 (classi terze e primo anno della scuola superiore). Per entrambe le categorie si è resa necessaria una preselezione interna d’istituto, tenutasi alla fine del 2025, a causa del grande entusiasmo con cui il progetto è stato accolto.

Una volta alla settimana, gli alunni selezionati, dopo le ore curricolari, si sono fermati a scuola per pranzare insieme con un pasto al sacco, favorendo così la socializzazione e la creazione di un gruppo affiatato. Nel pomeriggio, poi, si sono allenati con giochi logico-matematici sotto la guida delle professoresse Angela Bisceglia e Filomena Rinaldi.

Il 23 gennaio e il 27 febbraio, i “campioni di logica” della Perotto hanno partecipato, insieme ad altre scuole, agli Ottavi e ai Quarti di finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026, svolti in modalità online, ottenendo ottimi risultati: ben cinque alunni si sono classificati in posizione utile con punteggi eccellenti.

Il 14 marzo, gli studenti hanno affrontato le semifinali presso l’aula magna della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, vivendo un’importante esperienza tra i banchi universitari già all’età di 11, 12 e 13 anni, e gareggiando per l’accesso alla finale che si terrà a Milano.

Congratulazioni ai nostri campioni di logica!