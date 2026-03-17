Dopo il successo del film “Oi Vita Mia” e del tour teatrale con oltre 50 date sold out, il duo comico Pio e Amedeo torna sul palco per festeggiare i primi 25 anni di carriera con lo spettacolo “Stanno tutti invitati”, in programma il 24, 27 e 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo e prossimamente trasmesso su Canale 5.

Le tre serate saranno un’occasione unica per ripercorrere i momenti più importanti della carriera di Pio e Amedeo, tra cinema, televisione e teatro, con la partecipazione di numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica.

Tra gli artisti attesi sul palco figurano Sal da Vinci, Annalisa, Gigi D’Alessio, i Pooh, Umberto Tozzi, Raf, Noemi, Nek, Francesco Renga, The Kolors, Cristina D’Avena, Michele Zarrillo, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni. Non mancheranno inoltre personalità del cinema e della tv come Amadeus, Paolo Bonolis, Vanessa Incontrada, Luca Argentero, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli e Belen Rodriguez, insieme a sportivi del calibro di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

I biglietti per le tre serate sono già disponibili su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati.

Lo riporta ansa.it.