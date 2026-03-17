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Home // Manfredonia // «Poco asfalto e lavori fatti male»: nel Foggiano sigilli a 12 cantieri

SAN MARCO APPALTI «Poco asfalto e lavori fatti male»: nel Foggiano sigilli a 12 cantieri

Tra i casi più rilevanti, quello di San Marco in Lamis, dove – secondo l’accusa – sarebbe stata falsamente attestata la sospensione dei lavori nell’area dell’ex discarica di Coppa Casarinelli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

FOGGIA – Asfalto troppo sottile, lavori eseguiti in modo difforme dai progetti e una rete di presunti subappalti irregolari. Sono questi alcuni degli elementi al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Foggia che ha portato al sequestro di 12 cantieri in diversi comuni della provincia.

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa, frode nelle pubbliche forniture, turbativa d’asta, falsità ideologica, subappalti non autorizzati e violazioni ambientali, per fatti risalenti al biennio 2024-2025. Il pubblico ministero Giuseppe Mongelli ha disposto il sequestro dei cantieri, affidandone la custodia ai sindaci dei comuni interessati, con l’obiettivo di verificare la corrispondenza tra lavori realizzati e progetti approvati.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda nove appalti pubblici, in gran parte relativi al rifacimento e all’ammodernamento di strade.

Tra i casi più rilevanti, quello di San Marco in Lamis, dove – secondo l’accusa – sarebbe stata falsamente attestata la sospensione dei lavori nell’area dell’ex discarica di Coppa Casarinelli per evitare penali, mentre le attività sarebbero in realtà proseguite.

Ad Apricena, invece, gli investigatori contestano la posa di appena 3 centimetri di asfalto rispetto ai 5 previsti dal capitolato, con un utilizzo di materiale inferiore alla metà e un conseguente risparmio illecito per le imprese coinvolte. Irregolarità emergono anche ad Alberona, dove i lavori sulla strada provinciale 130 sarebbero stati affidati in subappalto a una ditta non autorizzata, e a Torremaggiore, dove l’imprenditore Giuseppe Caroprese avrebbe persino indicato ai tecnici i punti in cui effettuare i controlli.

Situazioni analoghe si registrano in altri centri della provincia: a Mattinata, con la mancata fresatura del manto stradale esistente; a Deliceto e Roseto Valfortore, dove lo spessore dell’asfalto in alcuni tratti sarebbe risultato di appena 1-2 centimetri; a San Nicandro Garganico, con criticità simili sull’ex provinciale 41; a Poggio Imperiale, per lavori difformi nella circumvallazione; a Candela, per presunte irregolarità nella gestione dei rifiuti.

Nel corso delle perquisizioni, gli investigatori cercavano documentazione parallela, contabilità non ufficiale e prove di eventuali accordi illeciti tra gli indagati. In casa dell’imprenditore Caroprese e della moglie sono stati sequestrati circa 700mila euro in contanti. I legali delle imprese coinvolte hanno già annunciato ricorso contro il decreto di sequestro.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

2 commenti su "«Poco asfalto e lavori fatti male»: nel Foggiano sigilli a 12 cantieri"

  1. Una domanda bisogna farla.
    Dov’erano i vari Ingegneri Comunali responsabili, e che dovevano controllare che i lavori venissero effettuati ad opera d’arte???.
    Come al solito, è tutto un mag…na ..Mag,..na.

  2. E a Manfredonia si stanno facendo questi controlli? Oltre all’altezza controllare anche il materiale petrolifero che c’è all’interno !!vedrete che succede il casinò !

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