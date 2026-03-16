Il Comune di Monte Sant’Angelo apre alla collaborazione con i privati per rilanciare l’area portuale dell’ex Bolici. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che avvia la procedura per raccogliere proposte di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzate alla rifunzionalizzazione dell’infrastruttura e alla sua futura gestione.

La decisione arriva dopo anni di stallo del progetto portuale e punta a coinvolgere operatori economici interessati a investire nello sviluppo dell’area costiera.

Il porto turistico “Baia dei Venti” rientrava tra le opere previste nel terzo protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area dell’ambito Manfredonia-Monte Sant’Angelo-Mattinata. I lavori erano stati avviati nel dicembre 2008, ma non sono mai stati completati.

L’area portuale, pensata come infrastruttura strategica per la crescita economica e turistica del territorio, è rimasta quindi incompiuta per oltre un decennio.

Con il nuovo indirizzo politico-amministrativo, l’amministrazione comunale intende ricorrere agli strumenti previsti dal codice degli appalti per il partenariato pubblico-privato e il project financing.

L’ente intende pubblicare un avviso pubblico rivolto agli operatori economici interessati a presentare proposte progettuali e gestionali per il recupero e la valorizzazione dell’area portuale.

Le proposte dovranno includere non solo la realizzazione delle opere necessarie al completamento della struttura, ma anche i servizi e le attività accessorie per la gestione del porto. Secondo quanto previsto dall’amministrazione, il progetto dovrà trasformare il porto in una infrastruttura funzionale allo sviluppo delle attività economiche del territorio. Tra le destinazioni previste figurano servizi per la cantieristica navale, supporto alle attività di pesca e acquacoltura, oltre a nuovi spazi destinati alle imprese e alle attività turistiche legate al mare.