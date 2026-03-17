Puglia: entro il 2028 mancheranno 702 medici di famiglia

Entro il 2028, la Puglia rischia di registrare una significativa carenza di medici di Medicina generale: 702 medici andranno in pensione al raggiungimento dei 70 anni di età.

A evidenziarlo è un’indagine della Fondazione Gimbe, che mette in luce le criticità del sistema sanitario regionale. Dall’1 gennaio 2025, in Puglia risultano mancanti 279 medici di famiglia, con una media di un medico ogni 1.331 assistiti, leggermente inferiore alla media nazionale di 1.383.

Il report sottolinea inoltre che tra il 2019 e il 2024 i medici di Medicina generale in Puglia sono diminuiti del 26,3%, quasi il doppio rispetto alla media nazionale del 14,1%. Nonostante ciò, nel 2025 i partecipanti al concorso nazionale per il corso di formazione specifica in Medicina generale sono stati il 27% in più rispetto ai posti disponibili, evidenziando un interesse crescente ma insufficiente a colmare il gap previsto nei prossimi anni.

Lo riporta ansa.it.