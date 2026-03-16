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Home // Cronaca // Sicilsaldo. Il Comune rilascia il provvedimento unico ambientale per l’impianto Eni Rewind nell’area industriale

SICILSALDO ENI REWIND Sicilsaldo. Il Comune rilascia il provvedimento unico ambientale per l’impianto Eni Rewind nell’area industriale

Autorizzazione ambientale per la Sicilsaldo: via libera alle emissioni dello stabilimento

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) ARCHIVIO

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) , IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Via libera all’autorizzazione unica ambientale per la società Sicilsaldo S.p.A., impegnata nelle attività di bonifica all’interno dell’area industriale Eni Rewind nel territorio di Monte Sant’Angelo.

Il provvedimento è stato rilasciato dal Comune attraverso il SUAP, a seguito della determinazione adottata dalla Provincia di Foggia nell’ambito della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013.

La richiesta riguarda in particolare le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di bonifica dei terreni nell’area industriale situata tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

L’intervento si inserisce nel progetto di risanamento ambientale delle aree industriali dismesse, con operazioni finalizzate alla rimozione e al trattamento dei terreni contaminati.

L’area interessata è identificata catastalmente al foglio 184, particella 1176, e ricade nel perimetro dello stabilimento Eni Rewind.

Il provvedimento autorizzativo prevede una serie di prescrizioni ambientali che la società dovrà rispettare durante lo svolgimento delle attività. Tra gli obblighi imposti figurano il monitoraggio periodico delle emissioni convogliate e l’aggiornamento del catasto informatizzato delle emissioni territoriali della Regione Puglia, gestito da ARPA. La società dovrà inoltre adottare le migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle operazioni di bonifica.

L’autorizzazione unica ambientale avrà una durata di quindici anni dalla data di rilascio. Al termine del periodo la società dovrà presentare una nuova richiesta di rinnovo attraverso lo sportello unico per le attività produttive. 

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