Monte Sant’Angelo. Intervento nel Contratto d’Area Manfredonia: adeguamento di 7.491 euro per l’architetto Tuppi dopo le modifiche al progetto

Proseguono gli interventi infrastrutturali lungo la strada di collegamento tra la statale 89 e la litoranea nel territorio di Monte Sant’Angelo. Con una determinazione del III Settore Tecnico, il Comune ha approvato l’adeguamento degli onorari per la direzione lavori nell’ambito del progetto di allargamento e sistemazione della strada litoranea Manfredonia–Mattinata, inserito nel Contratto d’Area di Manfredonia.

Il provvedimento riguarda il secondo stralcio dell’intervento denominato “Allargamento e sistemazione strade di collegamento SS 89 – Litoranea – RIM 5”, finanziato nell’ambito del terzo protocollo aggiuntivo del programma di sviluppo territoriale.

L’opera nasce dalla necessità di migliorare la viabilità tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, con l’obiettivo di potenziare l’accessibilità alla fascia costiera e alle aree turistiche e produttive del territorio. Nel corso degli anni il progetto è stato più volte rimodulato per adeguarlo alle normative paesaggistiche e alle mutate esigenze tecniche.

Il piano complessivo prevede interventi per circa 1,7 milioni di euro, suddivisi in due stralci: il primo da 1,4 milioni e il secondo da 300 mila euro. I lavori sono stati affidati nel 2022 alla società Edil Global srl, con un ribasso d’asta superiore al 32%.

Durante l’esecuzione dell’opera, tuttavia, sono emerse nuove esigenze tecniche che hanno portato alla redazione di una variante progettuale. In particolare si è reso necessario intervenire sull’ammodernamento di un tratto dell’impianto di illuminazione, sull’estensione della segnaletica orizzontale e sull’integrazione della segnaletica verticale lungo il percorso stradale.

Proprio a seguito della variante approvata dall’amministrazione comunale, si è resa necessaria una revisione del compenso per la direzione lavori affidata all’architetto Domenico Tuppi.

Il nuovo calcolo degli onorari, effettuato sulla base delle norme previste dal Codice dei contratti pubblici, determina un incremento di 5.904 euro oltre contributi previdenziali e IVA. L’importo complessivo dell’adeguamento ammonta quindi a 7.491,90 euro.

L’amministrazione sottolinea come l’opera rientri tra gli interventi infrastrutturali strategici del territorio, finalizzati a migliorare i collegamenti stradali tra il Gargano e la costa.

Il progetto, inserito nel Contratto d’Area dell’area Manfredonia–Monte Sant’Angelo–Mattinata, rappresenta infatti uno dei tasselli del piano di sviluppo locale finanziato con fondi CIPE per la riqualificazione delle infrastrutture e il rilancio economico del territorio.