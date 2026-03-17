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Home // Cronaca // Tristezza a Manfredonia. “Delfino rinvenuto senza vita sulla spiaggia nei pressi del Candelaro”

DELFINO MANFREDONIA Tristezza a Manfredonia. “Delfino rinvenuto senza vita sulla spiaggia nei pressi del Candelaro”

Secondo una prima ipotesi, l’animale potrebbe essere stato trasportato fino a riva dalle forti mareggiate che hanno interessato la zona negli ultimi giorni

Tristezza a Manfredonia. "Delfino rinvenuto senza vita sulla spiaggia nei pressi del Candelaro"

Tristezza a Manfredonia. "Delfino rinvenuto senza vita sulla spiaggia nei pressi del Candelaro"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nella giornata di oggi, le Guardie Ambientali Italiane hanno segnalato il rinvenimento della carcassa di un delfino lungo circa due metri, ritrovato sulla spiaggia nei pressi dell’ex Lido Taumante, in direzione della foce del Candelaro.

Secondo una prima ipotesi, l’animale potrebbe essere stato trasportato fino a riva dalle forti mareggiate che hanno interessato la zona negli ultimi giorni. Le condizioni del mare, particolarmente agitate, avrebbero infatti favorito lo spiaggiamento.

Le autorità competenti sono state prontamente allertate e informate con precisione sulla posizione del ritrovamento, al fine di avviare le procedure di verifica e gestione del caso.

Le Guardie Ambientali invitano la cittadinanza, e in particolare chi dovesse trovarsi nell’area interessata, a mantenere le distanze e a non avvicinarsi alla carcassa, sia per motivi di sicurezza che per consentire il corretto intervento degli operatori.

“Continuiamo a monitorare la situazione”, ha dichiarato Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane.

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