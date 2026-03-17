Vieste, riesumata la salma della donna morta durante il tragitto in ospedale: quattro indagati

VIESTE – È stata riesumata nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, presso il cimitero comunale di Vieste, la salma di Antonia Notarangelo, la donna di 76 anni deceduta il 31 agosto 2025 mentre veniva trasportata in ospedale dalla figlia, a seguito di un malore.

La donna morì lungo il tragitto verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, all’altezza di Baia delle Zagare, tra le braccia della figlia. Secondo quanto denunciato dal figlio della vittima, in quel momento non vi sarebbe stata alcuna ambulanza disponibile nel tratto compreso tra Peschici e Vieste.

La vicenda è ora al centro di un’indagine della magistratura: quattro le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui tre operatori sanitari e la stessa figlia della 76enne. L’ipotesi di reato è quella di cooperazione in omicidio colposo.

Stando alle ricostruzioni, la donna avrebbe atteso circa un’ora al pronto soccorso prima che le sue condizioni peggiorassero, rendendo necessario il trasferimento verso un’altra struttura sanitaria.

Nel pomeriggio di oggi è stato eseguito l’esame autoptico presso il reparto di Medicina legale del Policlinico di Foggia, alla presenza dei consulenti di parte. L’accertamento è finalizzato a chiarire le cause del decesso e a verificare eventuali responsabilità, in particolare possibili violazioni delle procedure diagnostiche, terapeutiche e assistenziali.

Gli esiti dell’autopsia saranno determinanti per fare luce su una vicenda che ha suscitato forte attenzione e interrogativi sull’organizzazione dei soccorsi sanitari nel territorio. Lo riporta AntennaSud.