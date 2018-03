Enrico Ciccarelli (ph: Mediafarm)

Di:



Roma – Si parlerà di Parleuropa, il programma di Enrico Ciccarelli prodotto da Mediafarm, nella prossima puntata di “Regioneauropa”, lo spazio televisivo dedicato alle istituzioni europee della Testata Giornalistica Regionale. Verrà messa in onda l’intervista che il conduttore e curatore della trasmissione, il giornalista Dario Carella, vicedirettore della Tgr, ha realizzato con Enrico Ciccarelli all’Europarlamento di Strasburgo. Regioeuropa, uno dei programmi di punta del servizio pubblico per l’informazione sull’Unione Europea, va in onda al mattino della domenica a partire dalle 11.30. Parleuropa, settimanale televisivo prodotto dalla foggiana Madiafarm srl e irradiato dalle emittenti del circuito Italian Television Network, oltre ad Antenna Sud (Bari) e Telegranda (Cuneo), è trasmesso anche dal canale satellitare Viva l’Italia, al numero 879 del bouquet Sky. È al momento l’unico programma dedicato all’Ue realizzato nell’ambito del settore televisivo privato in Italia. Su RaiTre si parla di Parleuropa ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.