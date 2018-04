Autorità Portuale, selezione per 4 unità

Il neo presidente dell'Autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi (IMMAGINE PH ENZO MAIZZI)

Procedura negoziata in economia ai sensi dell’art.36 c.2 D. Lgs. 50/16 tramite RDO sul MePA, relativa al “Servizio di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a termine di n. 4 (quattro) unità (d.lgs. n. 276/2003). CIG: 7743540B84, Si avvisa che, con Determina del Presidente n. 119 del 09.04.2018, è stata indetta la procedura negoziata in economia ai sensi dell’art.36 c.2 D. Lgs. 50/16 tramite RDO sul MePA, relativa al “Servizio di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a termine di n. 4 (quattro) unità (d.lgs. n. 276/2003)“ [CIG: 7743540B84]. Il valore complessivo della gara è pari ad € 139.376,53 oltre IVA così determinato: Retribuzione lorda per n. 4 unità (di cui una part time): € 135.317,02

Costo massimo del servizio a base di gara: 3%: € 4.059,51

Termine per il ricevimento delle offerte: 18.04.2018 ore 10:00 Il responsabile del procedimento è il dott. TITO VESPASIANI fonte

http://www.adspmam.it/procedura-negoziata-in-economia-ai-sensi-dellart-36-c-2-d-lgs-50-16-tramite-rdo-sul-mepa-relativa-al-servizio-di-ricerca-selezione-e-somministrazione-di-lavoro-a-termine-di-n-4/ Determina-P-n.-119-del-9.4.2018-determina-a-contrarre

