PH: http://gds.it.cdn-immedia.net/ (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Di:



Termoli. ”Era convinto di trovarsi nella stazione ferroviaria di Termoli, e non ha voluto sentire ragioni. Probabilmente perché ubriaco, e forse anche per problemi di confusione mentale. Fatto sta che l’uomo, un cinquantenne della provincia di Foggia che la notte scorsa è stato accompagnato all’ospedale San Timoteo di Termoli da una vettura privata ripartita subito dopo, ha combinato un bel “casino”, come si dice, all’interno del reparto di emergenza del nosocomio adriatico”. fonte www.primonumero.it “Devo prendere il treno”, foggiano aggredisce medico e infermiere ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.