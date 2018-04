FI “Chiusura Pronto soccorso di Monte: Pd e D’Arienzo si parlano?”

Di:

Monte Sant’Angelo, 17 aprile 2018. Domenica scorsa il PD di Monte ha comunicato che non è vero quanto diciamo da tempo, cioè che il PD alla Regione Puglia chiuderà il Pronto Soccorso, e noi avremmo voluto credergli. Purtroppo, però, la notizia è stata confermata prima da Emiliano e poi da una lettera di sfiducia presentata da ben tre Segretari provinciali del PD (Taranto, Lecce, Brindisi) che hanno scritto al PD nazionale per dire che Emiliano e la sua Giunta stanno facendo macelleria sociale decidendo la chiusura di ben 39 PPI in tutta la Puglia. Inoltre, in questi giorni, tutti gli organi di stampa hanno ripreso la notizia e la stanno dando a più riprese, segno che i cittadini non ci stanno a questo ennesimo taglio ai servizi sanitari.

I giornali parlano anche di incontri tra alcuni Sindaci del Gargano per protestare contro la decisione della Regione di chiudere i PPI, e a questo incontro sapete anche chi c’era? Il Sindaco di Monte Sant’Angelo! Ma il Sindaco d’Arienzo e il PD di Monte si parlano? Oppure d’Arienzo non è più del PD? Se tutto va bene, come dice il PD, anzi è stato persino potenziato il servizio a Monte e il Pronto Soccorso non deve chiudere, perché d’Arienzo partecipa a questi incontri? Il PD di Monte ci ha abituati alle assurdità, ma proprio non pensavamo di dover fare i conti con il ridicolo! Invitiamo il PD di Monte a non affrontare i problemi della città con atteggiamenti ideologici, perché il servizio di Pronto Soccorso non ha colori partitici, ma è qualcosa che serve a tutti.

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)