“L’amore criminale”, evento a Manfredonia

Manfredonia, 17 aprile 2018. Le Associazioni “Osservatorio Giulia e Rossella Centro Antiviolenza Onlus I.S” e “Babalaba”, in un’ottica di lavoro in rete con le risorse del privato sociale che hanno aderito all’iniziativa ( Udi Gargano, Croce Rossa Italiana, Ingannevole come l’amore..) il 19 Aprile presentano l’evento culturale “L’Amore Criminale”, rivolto a tutti i cittadini dell’Ambito Territoriale di Manfredonia al fine sensibilizzare le donne e gli uomini ad una cultura della prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Il programma si articolerà in due momenti:

Alle ore 10,30, gli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Rotundi-Fermi” del Comune di Manfredonia, presso il Palazzo dei Celestini, incontreranno le operatrici del Centro Antiviolenza di Manfredonia e Matilde d’Errico, autrice e regista dal 2007 di “Amore Criminale”, la trasmissione televisiva che racconta la tragedia dei femminicidi e denuncia le violenze che le donne subiscono in famiglia e dal loro partner.

Matilde D’Errico scrittrice, presenterà il libro “L’Amore Criminale” edito dalla casa Editrice Einaudi, dove narra alcune delle storie vere riportate durante la sua trasmissione televisiva, in modo commovente e senza retorica;

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, presso L’Auditorium Mons. Valentino Vailati a Manfredonia, sarà lieta di dialogare con i cittadini dell’Ambito di Manfredonia (comprendente i Comuni di Zapponeta, Monte Sant’Angelo e Mattinata), per proseguire l’attività di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza di genere.

L’incontro–dibattito sarà moderato da Angela Pia Fuscaldi, Educatrice del Centro Antiviolenza dell’Ambito di Manfredonia

– Giulia Sannolla, Funzionaria Referente Antiviolenza dell’Assessorato Welfare della Regione Puglia.

– Michele Illiceto, Docente di Filosofia- Facoltà Teologica Pugliese di Bari -Direttore Ufficio Pastorale di Manfredonia

– Noemi Frattarolo, Assessora alle Politiche Sociali di Manfredonia.

