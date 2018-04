FRANCESCA TROIANO, M5S (FACEBOOK)

Manfredonia. ”Dal 4 marzo ad oggi è passato poco più di un mese, l’attività politica in parlamento, ogni giorno, entra sempre più nel vivo. Prima di entrare nel vivo delle questioni politiche, ci tengo a dirvi che non smetterò mai di ringraziare la fiducia degli elettori e del gruppo del M5S di Manfredonia. L’impegno che ho profuso in oltre 10 anni di attivismo, hanno ora la possibilità di dare importanti effetti a livello nazionale. Inoltre, mi scuserete, ma non amo particolarmente l’appellativo di “onorevole”, non chiamatemi così.

Negli anni, questa parola, è diventata sinonimo di corruzione, ma sicuramente sono onorata per il ruolo che ricopro. Volevo inaugurare questo spazio dedicando il primo post agli elettori e a chi mi ha dato supporto. In ogni azione politica che compio, ho sempre ben chiaro nel cuore e nella mente il motivo per cui lo faccio, dare fiducia a chi mi ha dato fiducia, renderemo di nuovo l’Italia un posto bellissimo dove vivere. Ringrazio anche le tante attestazioni di stima a cui a poco a poco, risponderò, vi chiedo solo di aver un po’ di pazienza. Seguitemi su questo canale, vi aggiornerò sulle novità e sull’agenda politica della Camera”. Lo dice in una nota Francesca Troiano, neo parlamentare del Movimento 5 Stelle. M5S. Francesca Troiano “Dopo 10 anni attivismo, ora l’impegno in Parlamento” ultima modifica: da

