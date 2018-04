CORSO INGLESE OPERATORI MANFREDONIA

Manfredonia. L’Agenzia del Turismo di Manfredonia organizza il primo corso gratuito d’inglese “basic” per gli operatori del settore ricettivo-commerciale di Manfredonia (bar, ristoranti, pizzerie, hotel, b&b, campeggi, negozi, ecc), al fine di aumentarne le competenze e facilitare l’interazione con l’utenza straniera in aumento in città, nell’ottica dell’innalzamento della qualità dei servizi e dell’accoglienza. Il corso di n. 5 lezioni (della durata di 2 ore cadauna) è rivolto in particolar modo agli addetti a contatto con il pubblico\front office (camerieri, barman, personale di sala, cassieri, receptionist, commessi, assistenti bagnanti ecc.). Le lezioni saranno incentrate su modelli di conversazione base con approfondimenti su accoglienza, termini tecnici del settore turistico, lessico e comunicazione, presentazione di menù ed ingredienti, gestione di prenotazioni telefoniche, modalità di produzione di informazioni ed indicazioni sulle attrattive turistiche del territorio. Il corso si svolgerà nelle giornate del 3,10,17,24 e 31 maggio 2018 (dalle ore 16 alle ore 18) presso la “Sala del Crocifisso” della Biblioteca comunale (Corso Manfredi , 22), ed è aperto ad un massimo di n. 25 partecipanti (ogni attività potrà indicare un massimo di due unità) . Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18 del 24 aprile p.v. indicando tutti i riferimenti anagrafici e di contatto dell’attività e degli operatori che prenderanno parte alle lezioni compilando il seguente modulo https://goo.gl/forms/KMGcFSXbt5BouU0H3” o contattando (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13) il numero telefonico 0884 581998. Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche – Agenzia del Turismo di Manfredonia Manfredonia. Corso gratuito d’inglese per gli operatori ricettivo-commerciali ultima modifica: da

