Monte. CAG “Stanziati 6mila euro”

Monte Sant’Angelo. Con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale del 16/04/2018, il Comune di Monte Sant’Angelo ha ufficialmente stanziato la somma di 6.000 euro per il C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile). Un segnale importante, che rispecchia l’impegno assunto in campagna elettorale da parte dell’Amministrazione, a cui va il plauso dei Giovani Democratici di Monte Sant’Angelo. La possibilità di avere uno spazio giovanile aperto a tutti, in cui poter coltivare in maniera sana e creativa le proprie aspirazioni mediante il confronto e la valorizzazione della diversità, rappresenta per i ragazzi uno strumento fondamentale di sviluppo e crescita collettiva e personale, di cui la nostra comunità sentiva l’esigenza da tempo. Insieme all’Amministrazione continueremo a dare il nostro contributo per poter rendere la nostra città più vicina alle esigenze dei più giovani.”

PD Monte Sant’Angelo